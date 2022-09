Lina Tejeiro se encuentra hospitalizada en Bogotá desde el martes 6 de septiembre. Inicialmente entró por culpa de un fuerte dolor de espalda que la estaba afectando desde horas antes.



La mamá de Lina, Vibiana Tejeiro, fue la que publicó el hecho en redes sociales. La actriz ya habló sobre el tema y reveló que desde pequeña sufre de reflujo vesicoureteral, lo que la hace propensa a tener infecciones urinarias.



Lina Tejeiro y Juan Duque confirmaron su relación hace unas semanas. Foto: Instagram: @linatejeiro

“Gracias a todos los que están preocupados por mí. Estoy hospitalizada desde ayer porque tenía un dolor de espalda que me estaba matando y se me empezó a ir hacia la vejiga. Resulta que yo sufro de reflujo urinario, o sea se me devuelve el chichí y por eso me dan infecciones urinarias desde muy chiquita”, manifestó Tejeiro este miércoles.



Mientras la famosa permanece en el hospital, recibió una visita sorpresa por parte de su novio. La mamá de Lina grabó el momento en el que llegó el cantante e 'influencer' Juan Duque y lo publicó en sus redes sociales.



El antioqueño apareció poniéndose una bata de médico para pasar desapercibido. El objetivo era que Lina no se enterara de nada hasta el último momento. Además, en sus manos llevaba un ramo de flores para la actriz.



“Las cosas más importantes en la vida no son cosas, son emociones, sensaciones, sentimientos”, escribió Vibiana Tejeiro en la descripción del video.



En la siguiente historia Duque entró a la habitación y se acercó a la camilla donde permanecía Lina. La mujer reaccionó llevándose las manos a la boca y visiblemente emocionada por la sorpresa.



La pareja se abrazó por unos segundos y compartió un romántico momento mientras la cámara los grababa. En la habitación también se encontraban otros familiares y amigos de Lina que admiraron el instante.

El regalo de Lina



La pareja apenas confirmó su romance hace una semanas tras rumores en redes sociales de que estarían saliendo. Desde entonces los dos suelen mandarse dedicaciones, mensajes e indirectas en frente de sus seguidores.



Días atrás, Lina Tejeiro le envió un romántico regalo a la casa del cantante. En su cuenta de Instagram, Duque presumió del detalle en una historia con la frase “Ella no es de este mundo”, en referencia a su novia.



En la foto se pueden observar una caja de rosas rojas en forma de corazón y más de una decena de fresas con chocolate decoradas. Tras el gesto, Lina Tejeiro habló del tema en su cuenta de Twitter y expresó “Sí, a veces me paso de cursi. Solo a veces”.



Entre los comentarios de la publicación sobresalió el de la hermana de Juan Duque, Ana Cristina Duque. La joven, impresionada con el gesto, le preguntó a la actriz si podía compartir los dulces del hermano.



A manera de broma, Tejeiro le aseguró que no había ningún inconveniente pero solo podía tomar tres fresas. La interacción se hizo viral en redes sociales porque dejó ver la buena relación de Lina con la familia del antioqueño.

