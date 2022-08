El romance entre Lina Tejeiro y Juan Duque surgió en medio de un torbellino de críticas, rumores y fantasmas del pasado. Sin embargo, desde que dieron pistas del nacimiento de un posible romance entre ellos, su amor no ha dejado de florecer y de cautivar a los millones de seguidores en las redes sociales.



La actriz llanera y el músico paisa tampoco han dudado en dejar a la vista su química, atracción y complicidad en los distintos eventos sociales a los que asisten. Es tanto el amor que desbordan que muchos internautas se preguntan: ¿qué pasó con Andy Rivera?

El encargado de desenterrar el pasado amoroso de la actriz llanera en esta oportunidad fue precisamente el hombre que le volvió a robar el corazón y con quien se muestra muy enamorada ante las cámaras.



(Lea también: Jhonny Rivera busca ayuda para costear cirugía de su caballo, Valentino).



Juan Duque habló con el programa ‘SuperLike’ del ‘Canal RCN’ y finalmente rompió el silencio con respecto a un rumor que se ha ido avivando a medida que su romance con Tejeiro se consolida, ¿existe acaso una rivalidad entre ambos cantantes por el amor de la actriz colombiana?

La gente tiene que ver que no hay una rivalidad de nada. Cero rivalidad, es por el trabajo y colegas FACEBOOK

TWITTER

Ante la pregunta de si haría una colaboración musical con Andy Rivera, el también artista de música urbana aprovechó para poner fin de una vez por todas a los rumores. “Claro, al fin y al cabo eso es música. Si se dan las cosas, sería brutal, la gente tiene que ver que no hay una rivalidad de nada. Cero rivalidad, es por el trabajo y colegas”, precisó en la entrevista.



Con estas recientes declaraciones las especulaciones con respecto a una posible enemistad entre los artistas parecen llegar a su fin, al tiempo que surgen otros nuevos murmullos que apuntan a que después de nueve años de relación y un par de rupturas a sus espaldas, el capítulo de amor entre Lina Tejeiro y Andy Rivera podría haber concluido.



(De interés: Elon Musk dice que el mundo necesita más bebés y explotar más petróleo).

Facebook Twitter Linkedin

La pareja habría tenido una relación durante nueve años. Foto: Instagram: @linatejeiro / @andyrivera

El nuevo romance de Lina Tejeiro



En las redes sociales todos han sido testigos de la evolución del amor entre la

recordada ‘Sammy’ de ‘Padres e Hijos’ y el cantante urbano Juan Duque. A través de tiernos mensajes y miradas intensas el romance ha crecido hasta convertirse en uno de los más comentados por los medios nacionales.

Facebook Twitter Linkedin

La pareja no es para nada tímida en redes sociales, en donde dejan ver su amor constantemente. Foto: Instagram: @linatejeiro @juanduque

Lo que inició en una fiesta de la influenciadora Aída Victoria Merlano terminó convirtiéndose en una prometedora historia de drama, amor y suspenso de la farándula colombiana.



(Siga leyendo: Jennifer López se mostró molesta por video filtrado de su boda: 'Esto es robado').



Al respecto de cómo conoció a Tejeiro, el artista paisa afirmó que “después de la fiesta de Aída me dijo que me iba a hablar… no me pidió nada y me dejó de hablar el resto de la noche. Ya por allá, como a los dos meses, tres meses, fue me comentó una foto y se armó”.

Más noticias

‘Hombre Caimán’ lamentó no estar en ‘Sábados Felices’: ‘Ni un agradecimiento’

Melissa Raouf, la candidata de Miss Inglaterra que concursa sin maquillaje

‘Barbie Colombiana’ sobre Epa Colombia: ‘Si algo me pasa, ella es responsable’

Tendencias EL TIEMPO