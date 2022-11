La situación sentimental de la actriz Lina Tejeiro ha sido tema de conversación de sus diez millones de seguidores de la red social Instagram y otros tantos de TikTok y Twitter. Tras haber hecho público su noviazgo con el cantante Juan Duque, varios internautas le expresaron buenos deseos y esperaban que con ello el ‘fantasma’ de su ex Andy Rivera desapareciera.

Pero el vínculo con el paisa no se extendió por mucho tiempo y se terminó en medio de indirectas que llamaron aún más la atención de los usuarios de redes por una supuesta infidelidad.



“Hace más de 15 días que ya habíamos cortado comunicación. Mucho por darle su espacio a ella; más que todo por darle espacio a ella. Ojalá esto no manche mi carrera musical de tanto trabajo y con tanto empeño durante estos años, que le he metido mucho, que he hecho muchas cosas. No voy a dejar que esto empañe lo bonito que estamos haciendo”, aclaró en su momento Duque para hacer frente a las críticas, pues temía que algunos pensaran que sus proyectos artísticos se iban a opacar.

Luego se le vio en una presentación en un bar expresando su dolor: “Me está pegando fuerte el despecho. Yo a esa mujer la amaba y le di lo más bonito y aquí les estoy cantando con el corazón hecho pedacitos.“Ella sabe que sólo tenía cosas buenas pa’ ella y sabe yo cuánto la quise, no entiendo por qué está diciendo cosas que yo nunca hice”, dijo el artista.

'Sigan engañaditos'

Pese a su intento por salir bien librado de los comentarios, cada vez que publica una fotografía en su cuenta de Instagram recibe fuertes acusaciones tras la ruptura con Tejeiro.



“Os dejaron por niñato. Parecéis de 14 (años)”, opinó un internauta. A lo cual, el antioqueño lo recriminó: “No estaban preparados pa’ tanto más bien”.



“La víztima, víztima”, dijo otro haciendo alusión a un popular meme. “Eso, sigan engañaditos, qué rico”, contestó el intérprete de ‘+ Chimbita’.



Y otros mensajes del mismo calibre ha replicado sin tapujo; usuarios de redes han insinuado que supuestamente aprovechó la relación con la actriz para darse a conocer.

“Me late que siguen juntos, pero es estrategia para lanzar una canción”, aseguró alguien. “Yo sé pa’ donde voy y no necesito polémicas, siempre las evité, porque pa’ eso trabajo y también te deseo éxitos con tu marca desde la cual me estás comentando”, se lee en la respuesta dada por Duque.



En paralelo, ha usado sus redes para celebrar que su sencillo ‘Hotline’ junto a Cobuz & Bustta aumente reproducciones en plataformas digitales y haya logrado entrar al ‘top 3’ de las canciones más virales de Colombia, según Spotify.

“Otro día para camellar, para romperla, para hacer realidad sueños, para callarle la boca a tanta garladera, para ser feliz. Aquí gana el que no tiene nada que perder”, sentenció en un video.

¿Qué ha dicho Lina Tejeiro?

La actriz de innumerables producciones televisivas, como ‘La Ley del Corazón’, ha evitado hablar públicamente sobre las especulaciones. Además, eliminó de sus perfiles de redes las fotografías que tenía junto al paisa.



En cambio, mediante su cuenta de Twitter ha dejado reflexiones. “¿Viste? Quien juega tiene que saber perder”, escribió cuando ya se rumoraba la separación. “Lo que se permite, se repite”, expresó luego de que Duque confirmará el fin del noviazgo.

Lo que se permite, se repite. — LINA TEJEIRO (@Lina_Tejeiro) October 24, 2022

