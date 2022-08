Juan Duque y Lina Tejeiro se han mostrado muy cercanos durante los últimos días. Tras semanas de dedicatorias y coqueteos en redes sociales, la pareja ya no esconde su amor.



La relación entre ambos ha nacido ante los ojos de los internautas. En sus cuentas de Twitter constantemente expresan sus sentimientos el uno por el otro y ya se han presentado a sus familias.



(Siga leyendo: Andy Rivera reveló por qué continúa soltero).

Lina Tejeiro y Juan Duque confirmaron su relación hace unas semanas. Foto: Instagram: @linatejeiro

Hace unos días Lina Tejeiro aseguró en su cuenta de Instagram que se habrían conocido en una fiesta de cumpleaños de la influencer Aida Victoria. Pero no fue hasta meses después que empezaron a hablar.



Ahora Juan Duque dio su versión de los hechos con más detalles que la de Tejeiro. El cantante publicó una serie de historias en las que habló del comienzo de la relación.



“Cuenta como te conociste con Lina”, expresó un cibernauta a Juan Duque. El reggaetonero no dudó un segundo y empezó relatando el momento en el que se vieron por primera vez.



“La primera vez que hablamos fue por allá en octubre por Instagram, pero normal, parceros ahí ¿No? Y ya después, en la fiesta de Aída, que supuestamente me dijo que me iba a hablar… no me pidió nada y me dejó de hablar el resto de la noche. Ya por allá, como a los dos meses, tres meses, fue que usted me comentó una foto y se armó”, manifestó Duque mientras Tejeiro lo acompañaba a su lado.



(Más: Publican fotos de un supuesto hijo secreto de Darío Gómez).



La actriz también participó de la narración y aclaró que Duque no la siguió en Instagram hasta un tiempo después. Añadió que en un principio contestaba las historias de los videos chistosos que publicaba su ahora pareja.



“Yo le reaccioné varias veces a las historias y nunca copió, no, nada. Es más, cuando salió lo del chisme y lo de la noticia (de que eran novios) ni siquiera hablábamos. Yo le mandé la publicación y le dije, esto está pasando, la gente está diciendo esto. Yo no quiero ser un interesado, no quiero ser aprovechado, dígame y frenamos esta vuelta”, reveló Juan Duque.



Lina Tejeiro le habría asegurado en ese entonces que ella no le rendía cuentas a ninguna persona y que no le molestaba lo que se dijera en redes y medios.



(También: Madre celebra la muerte de su hijo criminal: 'Es una pena que falleciera rápido').

¿Relación por interés?

La pareja también respondió a una pregunta que insinuaba que estarían juntos solo para promocionar la carrera musical de Duque. “¿Estás con Lina por marketing o en realidad la quieres? Ella merece un excelente hombre”, escribió el usuario de Instagram.



(Le recomendamos: Muere Charlie, 'tiktoker' que mostró cómo luchaba contra cáncer junto a su novia).



En tono sarcástico y a modo de chiste, Juan Duque silenció a los críticos siguiéndole el juego a los rumores.



“Si Dios quiere, de aquí a diciembre que nos estén entregando el Grammy, ya terminamos el contrato. Yo tengo un préstamo con opción de compra”, expresó. A lo que Lina Tejeiro dijo: “Sí, ya hay otro artista esperando el otro año”.



Los dos se mostraron risueños y tranquilos mientras dejaban claro que las especulaciones sobre su relación serían falsas.

