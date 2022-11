En las últimas horas el cantante paisa Juan Duque sorprendió a sus seguidores al publicar en sus historias de Instagram que estaba tomando un avión rumbo al Mundial de Fútbol en Qatar.

El pasado 6 de octubre, el intérprete de ‘Hotline’ anunció que fue elegido por una marca de cerveza como embajador para representar a Colombia en el evento más importante de fútbol en el mundo. Además, en este viaje entregará el premio del ‘Jugador del partido’ en el próximo enfrentamiento entre Argentina vs Polonia, y tanto él como sus seguidores creen que podría ser Leonel Messi.



(Siga leyendo: Shakira: artista creó una colección de muñecas Barbie inspiradas en la cantante).



En su cuenta oficial de Instagram, en la que tiene más de setecientos seguidores, el joven paisa mostró su emoción por viajar en primera clase junto con otros embajadores de la marca, quienes también son personalidades del entretenimiento Colombiano. Después, al llegar al país árabe no pudo evitar mostrar su felicidad pues asistir a un Mundial siempre había sido su sueño.



“¿Quién lo diría? El Juan de 6 años, el más futbolero de todos, no se la creería si le digo que vamos a cumplir un sueño. Nos vamos para Qatar mi papaaaa”, escribió el cantante en una publicación.

Después en un ‘Instagram Live’ enseño su lujosa habitación en el hotel, la cual contaba con baño privado, un estudio, una gran cama y un televisor. Durante la transmisión, el cantante le pidió a sus seguidores que rezaran para que el jugador al que le entregara el premio fuera Leonel Messi. Asimismo, agradeció a sus fans por todo el apoyo que le han brindado y los invitó a escuchar su canción ‘Hotline’.



(No deje de leer: Así pasa los días Jeremy Meeks, el que era el 'prisionero más guapo del mundo').



“Sigan escuchando ‘Hotline’ que ese tema es el que nos tiene acá, con + Chimbita, con todo. Aquí Juan Duque su reportero de confianza desde Qatar”, comentó.

Más noticias

Andrea Valdiri le reclamó a su hermana por preferir grabar con Saruma

Lincoln Palomeque reveló la particular situación que vivió en Catar

'Epa Colombia' salió a las calles a regalar su ropa y la gente no la recibió

Las raras predicciones que hicieron en 1900 sobre el 2000: bus ballena y más

TENDENCIAS EL TIEMPO