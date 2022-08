Juan Duque y Lina Tejeiro siguen afianzando su relación. En redes sociales se muestran constantemente enseñando su amor y dando detalles del noviazgo.



Ahora la pareja se encontró en una celebración con Aida Victoria Merlano. Los tres estaban festejando el aniversario del ‘Rancho Mx’, el restaurante de Pipe Bueno y Luisa W que cumplió un año desde su apertura.



Los creadores de contenido son amigos desde hace años. Hace unas semanas Lina Tejeiro reveló que conoció a Duque por primera vez precisamente en un cumpleaños de Merlano.



En la fiesta del ‘Rancho Mx’ Aida y Lina se envolvieron en un efusivo abrazo cuando se encontraron. En su cuenta de Instagram, la barranquillera grabó el momento y lo subió a sus historias.



Mientras las dos mujeres se saludaban tras un largo tiempo sin verse, llegó Juan Duque y lanzó una advertencia. El curioso instante se difundió rápido entre los internautas que se rieron de la reacción del cantante.



El joven les pidió que no se besaran una vez más, en referencia a los videos que se viralizaron hace unos meses de Tejeiro y Merlano compartiendo un beso.



“Hoy nada de besos, no más”, señaló Duque rápidamente al ver a Aida Victoria.



Al final del video las mujeres se rieron del comentario de Duque y la barranquillera incluso lo acusó de “aburrido”. En Instagram, la historia quedó publicada con la frase “Hoy no hay picos” y la pareja también fue etiquetada.

La relación de Juan Duque y Lina Tejeiro

Lina Tejeiro y Juan Duque confirmaron su relación hace unas semanas. Foto: Instagram: @linatejeiro

En su cuenta de Instagram, Duque reveló hace unos días detalles sobre el inicio de la relación con su actual novia. Semanas antes Tejeiro ya había manifestado que se vieron por primera vez en un cumpleaños de Aida Victoria pero que no empezaron a hablar hasta meses después.



“Yo le reaccioné varias veces a las historias y nunca copió, no, nada. Es más, cuando salió lo del chisme y lo de la noticia (de que eran novios) ni siquiera hablábamos. Yo le mandé la publicación y le dije, esto está pasando, la gente está diciendo esto. Yo no quiero ser un interesado, no quiero ser aprovechado, dígame y frenamos esta vuelta”, contó el cantante.



Mientras relataba la historia, Lina Tejeiro dio su propia versión de los hechos. Según la actriz, a ella nunca le molestaron los comentarios de los internautas o la atención mediática.



La pareja eventualmente siguió hablando por sus cuentas de Instagram y se enamoraron. Todo parece indicar que la relación va viento en popa y ya hasta se habrían presentado a sus familias.

