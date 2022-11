Hace días, tras varias semanas de rumores, se confirmó la ruptura entre la actriz Lina Tejeiro y el cantante de música urbana Juan Duque. Las razones no han sido aún confirmadas, pero lo que sí se sabe es que, mientras Duque hizo algunas declaraciones al respecto en su cuenta de Instagram, la actriz llanera había optado por permanecer apartada de las redes sociales.

Si bien es cierto que la artista había comentado algunas cosas en Twitter al momento de la noticia, no fue sino hasta el pasado 10 de noviembre que uno de sus trinos causó gran conmoción en la red social.



“Hace meses compré un rímel de pestañas, su empaque me encantó. Lo use y me dejó las pestañas lindas, pero con los días se fue secando y no era de la calidad que parecía. Traté de darle tiempo, pero se puso peor. Y, como no me gusta conformarme con menos de lo que merezco, lo boté”, escribió.



A raíz de este trino, muchos cibernautas comenzaron a especular sobre lo que significaba. Hubo quienes afirmaron que en efecto se trataba sobre maquillaje, mientras que otros argumentaron que realmente era una indirecta con respecto a su última relación amorosa.

El alcance fue tal que Duque no se quedó callado. Aprovechando los memes y trinos de varios usuarios, citó algunos para responder de alguna forma a Tejeiro.



En la publicación se ve una imagen con una frase de su canción ‘HotLine’ que dice: “Que te vaya bien mal y que el karma te ponga de prioridad, pero mami no es por echarte la sal”.

Adicionalmente, escribió “es esa vieja mai”, frente a un tweet que hacía referencia a un comentario que decía “justo en el rímel que nada que ver”.



Esto está ligado a la misma canción del compositor que trata sobre una mujer que al final se va con otro hombre. Algunos tuiteros han especulado que precisamente esto hace referencia a los rumores de que Tejeiro estaría aún enamorada del pereirano Andy Rivera.

