Aún luego de dos meses de la ruptura entre la actriz Lina Tejeiro y el cantante Juan Duque, siguen apareciendo nuevas declaraciones de los motivos por los que la pareja habría finalizado su relación.



En esta ocasión, por primera vez, uno de los dos habló ante un medio de comunicación nacional para dar su versión de lo sucedido.



Puesto que hasta hace un día lo único que se conocía era por las indirectas que ambos se enviaron a través de Twitter y por el video que realizó el músico en el que le informaba a sus seguidores que oficialmente habían cortado todo tipo de comunicación.

(Lea también: Juan Duque envía indirecta a Lina Tejeiro durante su presentación en Medellín)

Facebook Twitter Linkedin

Los artistas confirmaron su ruptura en octubre del 2022. Foto: Instagram: @linatejeiro y @juanduqe

Vuelve y juega Juan Duque, quien a diferencia de su exnovia Lina Tejeiro, ha sido quien ha mostrado su rostro para hablar públicamente sobre los motivos por los que terminaron, no solo a través de un video que publicó en redes sociales, sino también en uno de sus conciertos cuando recordaba con "despecho" a la actriz, y ahora, también siendo el primero de los dos en conceder una entrevista a un medio televisivo nacional.



El programa 'Lo sé todo' del Canal 1 entrevistó al músico, quien en esta oportunidad contó una causa distinta a la que había dicho un par de meses atrás, cuando señaló que la relación se había acabado por decisión de Tejeiro.

(Le puede interesar: Lina Tejeiro sobre amor propio: 'Te dirán egoísta por ponerte en primer lugar')

La relación no terminó por infidelidad, fue decisión de ella, que yo respeté y está bien FACEBOOK

TWITTER

Duque había señalado en un primer momento a través de un video que "la relación no terminó por infidelidad", sino que "fue decisión de ella, que yo respeté y está bien”.



La declaración la compartió luego de que en Twitter se corriera el rumor que el corto romance habría terminado por una posible infidelidad, tras hacerce viral el comentario de una joven que señalaba que ella le "coqueteó" y él le "copió".

Viste? Quien juega tiene que saber perder. — LINA TEJEIRO (@Lina_Tejeiro) October 22, 2022

El músico declaró en el mismo video que tenía miedo de hablar sobre las razones de la ruptura "porque no conozco los alcances de la gente que está haciendo esto".

(No deje de leer: Andy Rivera reaparece en redes tras ruptura de Lina Tejeiro y Juan Duque)

La relación llegó a un punto en el que ya sentimos que no era el momento. Que ya todo lo bonito, que se quedó en algo bonito, hasta ahí llegó FACEBOOK

TWITTER

Sin embargo, volvió a retomar el tema en una reciente entrevista para el programa 'Lo sé todo' del Canal 1, en la que ahondó en su declaración y ya no insinuó que quien había querido terminar la relación era Tejeiro, sino que explicó que ambos sintieron que ya "no era el momento".



“La relación llegó a un punto en el que ya sentimos que no era el momento. Que ya todo lo bonito, que se quedó en algo bonito, hasta ahí llegó. Hay relaciones que duran mucho tiempo y otras que, no poquito, porque no fue poquito, pero bueno, fueron bonitos esos meses”, confesó Juan Duque en la entrevista.

TENDENCIAS EL TIEMPO

Más noticias

Así lucía Yina Calderón a sus 16 años, ¿qué tanto ha cambiado su apariencia?

Fanny Lu, Shaira y famosas que recordaron a Mauricio Leal a un año de su muerte

Reportera se enfrenta al frío y al viento para confirmar la llegada del invierno