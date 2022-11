Después de que se confirmará la ruptura de Lina Tejeiro y Juan Duque, sus seguidores han estado muy pendientes de sus publicaciones y de algunas indirectas que se han enviado en redes sociales. Sin embargo, hubo un comentario de la actriz que ha causado bastante tendencia, pues comparó su relación con un rímel de pestañas que no era de calidad y terminó botándolo.

“Hace meses compré un rímel de pestañas, su empaque me encantó. Lo usé y me dejó las pestañas lindas, pero con los días se fue secando y no era de la calidad que parecía, traté de darle tiempo pero se puso peor. Y como no me gusta conformarme con menos de lo que merezco, lo boté”, escribió la actriz en su Twitter.



(Siga leyendo: Ricky Martin extiende la orden de protección en contra de su sobrino).



El reguetonero no ha parado de hacer referencia a ese comentario, incluso, cambio su nombre de Twitter a ‘Rímel Albeiro’. Además, en su último show en Medellín en medio de su presentación se puso de espaldas y recibió un rímel y dijo la siguiente frase.

“Esto se usa y bota (señaló el rímel), eso no (se pudo la mano en el corazón)”, comentó el antioqueño.



(Le puede interesar: En video: joven venezolano recibe nacionalidad argentina y hace fiesta temática).



También, su camisa llamó la atención de sus fans pues en la parte delantera tenía escrito: “Justo con el pirobo que nada que ver”, una frase de su nueva canción ‘Hotline’. Además, en su parte trasera llevaba “Rímel Albeiro”.

TENDENCIAS EL TIEMPO