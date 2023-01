Juan Duque es un paisa de 25 años el cual se hizo famoso por sus videos de humor en redes sociales, sin embargo su pasión por la música nunca acabó y por eso hoy en día es cantante de la discografía Warner Chappel Music Colombia.



El cantante es graduado de Negocios Internacionales de la universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Tras su fama en redes sociales, el artista decidió lanzarse al mundo de la música donde ha sacado sencillo como "X ti lo digo" y "Última vez" junto a Daniela Legarda.



Uno de sus sencillos más sonados es la canción "+ chimbita" la cual se la dedicó a su ex pareja Lina Tejeiro. Sin embargo el artista en sus redes sociales habló de su "mala racha" en el amor y en el trabajo digital.



En el video que subió a sus historias de Instagram se refiere a que empezó el año ardido con todo el mundo por diversas razones, una de ellas es porque no le estaba yendo muy bien en el amor, que la música y los números, al parecer, no andan muy bien.

De igual manera no piensa en no subir ninguna foto hasta que "no sepa que hacer con este pelero" y que escoja un 'look'. De igual manera le pidió a sus seguidores que le den ideas para poder escoger el más apropiado y poder subir fotos proximamente.



Además, Duque, dice que se va a relajar más, va a disfrutar más, que está decidido, que sea lo que tenga que ser y va a hacer lo que siempre ha hecho. A pesar de que sus seguidores pensaban que el cantante si había iniciado el año como habría querido, lo desmintió con el video publicado en sus historias.