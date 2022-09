Juan Duque es quizás uno de los nombres más sonados dentro de la farándula nacional en los últimos meses. ¿Belleza exorbitante? ¿talento musical inigualable? ¿carisma innato? Esas son algunas de las razones que, según los seguidores, le atribuyen gran parte de su popularidad. Sin embargo, a la lista también se suma el tierno, flamante y controversial noviazgo que sostiene con la actriz Lina Tejeiro.

(Lea también: Mamá de Lina Tejeiro habló de la relación de su hija con Juan Duque: 'Con calma').

Los fanáticos, por supuesto, no se han perdido ni un sólo movimiento de la pareja sensación del momento. En especial, se han mostrado cada vez más intrigados por el cantante paisa que enamoró a la actriz recordada por su participación en ‘Padres e Hijos’ y ‘La Ley del Corazón’.

El artista hizo pública su relación con la actriz Lina Tejeiro hace algunas semanas. Foto: Instagram: @juanduque

Filtran número de Juan Duque

Es tanta la popularidad que ha adquirido Duque -tanto por su trayectoria musical como por su romance con Tejeiro- que hasta tuvo que cambiar de número luego de que, accidentalmente, fuera filtrado y usado por algunos de sus seguidores que esperaban establecer algún tipo de contacto con él.

“Buenos días. Voy camino a buscar la sim card del celular porque se filtró mi número. ¿Ustedes cómo amanecen?”, fue el trino con el que el artista paisa dio a conocer la inesperada y, para algunos, afortunada noticia.

Buenos días, camino a cambiar la sim del cel porque se filtró mi número. Ustedes como amanecen? — Juan Duque. (@wawawanduque) September 28, 2022

Sin embargo, el insólito momento no quedó allí. Algunas horas después Duque volvió a twittear en su cuenta oficial y afirmó que la filtración de su número, al final, no había sido tan grave. Gran prueba de ello es que no sólo logró interactuar con algunas de sus seguidoras, sino que hasta fue testigo de cómo una de ellas se alistaba para tener una cita romántica.

(Siga leyendo: ¿Juan Duque le envió una indirecta al exnovio de Lina Tejeiro, Andy Rivera?).

“Se filtró mi número y la verdad no ha sido tan grave. Unas agradables personas me metieron a un grupo y una de esas personas va a tener una cita”, fue el mensaje con el que el cantante antioqueño acompañó una captura de pantalla en la que se logra observar cómo dos mujeres entablan una conversación en un grupo de WhatsApp -acerca del futuro encuentro aparentemente romántico que va tener una de ellas- mientras que Duque se limita a enviar una foto en la que se le ve confundido y se podría decir que hasta intrigado.

Se filtró mi número y la verdad no ha sido tan grave. Unas agradables personas me metieron a un grupo y una de esas personas va a tener una cita. pic.twitter.com/d6uGE2dQlp — Juan Duque. (@wawawanduque) September 28, 2022

(De interés: Juan Duque sorprendió a Lina Tejeiro en el hospital).

Las reacciones por parte de los internautas no tardaron en llegar luego de la publicación del último trino. “Necesito saber en qué termina la cita, por Dios”, “Qué agradable sujeto” y “Dios tiene sus favoritas” fueron sólo algunos de los comentarios que se leen en redes sociales. Todo parece indicar que tanto la inesperada filtración como la cita de la joven terminaron en final feliz.

