Una de las relaciones más polémicas del 2022 fue la de la actriz Lina Tejeiro y el cantante Juan Duque. En un principio la pareja se veía muy enamorada, sin embargo, terminaron su relación de un momento a otro, lo que sorprendió a sus seguidores.

En redes sociales los famosos han dejado ciertas pistas de lo que pudo suceder, e incluso, se creó el rumor de que el intérprete de ‘Hotline’ habría sido infiel. En su momento, el joven aclaró esta situación y comentó que la relación se había terminado por diferencias entre ellos.



El joven paisa ha sido bastante polémico ya que constantemente en sus redes sociales publica frases, las cuales son interpretadas por sus seguidores como indirectas para la actriz. "Por ponerme de huevón me pagaron mal y yo pa’ cagarla tuve más de una oportunidad… Ayer vi una historia que no quería ver justo con el pir… que nada que ver", escribió en su Twitter.



Durante unos meses, Duque no había vuelto a tocar el tema en redes sociales y parecía que sus heridas ya estaban cerradas. Sin embargo, el cantante volvió a ser tendencia en redes sociales al comentar que estaba cerrando ciclos y escribió una frase que llamó la atención de los internautas.



Tenías otro. No era que estabas rara 🙄 — Juan Duque (@wawawanduque) January 21, 2023

“Tenías otro. No era que estabas rara”, fueron las palabras que escribió el joven.



Este comentario cuenta con más de 13 mil me gusta y cientos de comentarios de los internautas, los cuales afirman que este mensaje va dirigido a Lina.



“No era otro, era el mismo”, “¡Fuertes declaraciones!”, “Es bueno tener dos rimels”, “Parce, sáquele una canción como la de Shakira”, “¿Ah como así? ¿Lina vio otro empaque bonito sin verificar si sirve o no?”, “Tiene nombre de persona buena, linamente no es como suena”, son algunos de los comentarios de Twitter.

DANIELA LARRARTE ASAAD

Redacción Tendencias

