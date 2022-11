El pasado 24 de octubre Juan Duque confirmó que su amor con la actriz Lina Tejeiro había terminado. Los seguidores de la pareja han estado pendientes a los movimientos de cada uno de ellos. De hecho, los fans del cantante aseguran que tiene una fuerte tusa que se evidencia en las redes sociales.

Desde que se confirmó esta noticia Juan Duque ha estado muy activo en sus redes sociales y por lo general publica mensajes cargados de nostalgia y despecho. En cambio, Lina Tejeiro se encuentra ausente de las redes sociales y casi se va a cumplir un mes que no sube contenido.



En la plataforma de Twitter, el cantante ha dejado varios tuits que se relacionan con el desamor.



(No deje de leer: La pulla de Natalia París a Margarita Rosa: 'Usted se ganó el rechazo').



“Te conozco tanto que podría dar clases intensivas de tu vida, por eso casi se cuando me estás pensando, por eso creo saber cuándo de mi te olvidas”, “Tantas vueltas que da la vida y yo las quería dar contigo”, “Ya me desperté pero no a tu lado, primer error del día”, son algunos de los mensajes de Duque.

Ya me desperté pero no a tu lado, primer error del día. — Juan Duque. (@wawawanduque) November 1, 2022

Tantas vueltas que da la vida y yo las quería dar contigo. — Juan Duque. (@wawawanduque) November 1, 2022

Esto ha causado un debate en redes sociales ya que hay algunos que le piden al cantante que no llame la atención de esa forma y otros que lo defienden argumentando que él siempre ha publicado ese tipo de contenido.



(Siga leyendo: La desgarradora entrevista de Aaron Carter en la que reveló sus traumas).



“¡Quiere lograr fama llamando la atención! Muy bajo”, “Que fastidio cualquier cosa que dice el muchacho ahora es malo. No creo que todo es para llamar la atención antes de Lina el también twitteaba”, se lee en los comentarios.

