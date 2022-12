El cantante de música urbana Juan Duque, es reconocido en el país por la relación que tuvo con la actriz Lina Tejeiro y también por sus éxitos musicales como ‘Hotline’ y ‘+Chimbita’. En las últimas semanas, el joven contó que fue elegido por una marca de cervezas para ser embajador de Colombia en Qatar.

Además, el artista en esta oportunidad pudo viajar en primera clase hacia el mundial de fútbol en el país árabe acompañado por varios famosos colombianos. Asimismo, el paisa fue escogido para hacer entrega del reconocimiento del ‘Jugador del Partido’ tras el encuentro entre Argentina vs Polonia.



En sus redes sociales, Duque se mostró muy feliz y le pidió a sus seguidores que hicieran fuerzas para que el premio se lo pudiera entregar a Lionel Messi.



(Lea también: Video: joven llora desconsolado porque tiene que trabajar 8 horas al día).

“Faltan quince minutos para que se acabe el partido, vamos camino a entregar el premio, no sé si a Messi, pero ojalá… Camino a entregar el premio al “Jugador del partido”, expresó por medio de sus historias de Instagram.



(No deje de leer: Los famosos colombianos que han viajado al Mundial de Qatar).



Sin embargo, esto no pasó y tuvo el placer de entregárselo al argentino Alexis Mac Allister. El paisa ha comentado en diferentes oportunidades que estar en el mundial es un sueño cumplido e incluso hizo una promesa hace cuatro años en una servilleta en la que le aseguraba a sus amigos que él iba a ir a este gran evento del fútbol o si no le pagaba un millón de pesos a cada uno.

