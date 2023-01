Lina Tejeiro y Juan Duque conformaron una de las relaciones más mediaticas de la farándula nacional a finales de 2022. Sin embargo, lo que había empezado como un cuento de hadas, terminó siendo una historia tortuosa y ambigua que hasta el día de hoy tiene confundidos a los fanáticos de ambas celebridades por lo sorpresiva que fue la ruptura.



Recientemente, el tema volvió a ser viral en las redes sociales por la conversación que mantuvo el intérprete de ‘Chimbita’ con ‘El gatales’, un reconocido creador de contenido barranquillero, quien, a través de su podcast, logró revelar algunos detalles hasta hoy desconocidos por la opinión pública sobre la separación de Tejeiro y Duque.



Es prudente resaltar que durante la charla el músico no estuvo solo, sino que lo acompañó su primo, Cristian Duque, con quien confirmó 'Latiners', su marca familiar de creación de contenidos digitales enfocados en la comedia y la cultura paisa.



Así las cosas, en medio de la conversación se tocó el tema y el cantante, ‘sin pelos en la lengua’, soltó lo que para él sucedió en octubre de 2022, cuando se hizo el termino de su noviazgo.



El artista hizo pública su relación con la actriz Lina Tejeiro hace algunas semanas. Foto: Instagram: @juanduque

¿Por qué terminaron Juan Duque y Lina Tejeiro?



En un principio se empezó a especular que el cantante le habría sido infiel a la actriz por unos trinos que realizó Tejeiro en Twitter y que generaron gran revuelo entre la comunidad digital. Ahora, se conoció que la distancia fue el factor fundamental que acabó el amor entre los famosos.

Lina Tejeiro y Juan Duque al inicio de su relación. Foto: Instagram: @linatejeiro

“Meses después cuando nos ennoviamos, ella tuvo un rollo con el tema de la distancia. Yo no podía viajar todos los días. En este momento mi vida está en Medallo (…) A veces hacíamos el esfuerzo incluso para estar todos (con su equipo de trabajo) en Bogotá. Yo siempre que tenía que hacer algo, lo trataba de organizar en Bogotá”, dijo inicialmente.



“Yo organicé casi que mi vida para ir mínimo una vez o dos veces a la semana. Siempre buscaba la forma. Ella también iba a Medellín cuando podía y así cuadramos, pero hubo un momento en que ella dijo que no le iba tan bien con eso”, agregó.



Así mismo, los compromisos laborales jugaron una carta importante en el desapego, pues, según comentó, todo se empezó a derrumbar al introducirse de lleno en sus obligaciones.



"Ahí fue donde la cosa empezó a deteriorarse. Ella tuvo un viaje estuvo grabando un programa, yo también tuve un viaje y ahí nos desconectamos full. Ya cuando ella llegó, yo también llegué, y el día de cumpleaños que fui a visitarla… y fue como: ‘Bueno, hasta hoy contamos con tus servicios’”, resaltó.



“Contrario a lo que la gente cree, ella y yo quedamos bien. La terminada fue una charla seria, dos personas maduras diciendo: ‘No me gusta esto, no me gusta esto. ¿Se puede arreglar? No. Listo, se deja así’”, acotó.



Finalizando la entrevista, ‘Gatales’ tocó el incómodo tema del rímel, pues presuntamente había sido una indirecta contra el cantante y su desempeño en las relaciones amorosas.



“Yo estaba muy tranquilo, tratando de llevar mi proceso. Fue duro, yo no quería, ella fue la que dijo: ‘Ya no quiero seguir más’. Todo lo que estaba construyendo se derrumbó. Estaba en ese proceso cuando sale con eso de rímel. (…) Esa fue su explicación de por qué habíamos terminado y cuando dijo eso, yo honestamente no entendía qué estaba pasando”, confesó.



Y concluyó: ¿Cómo así que lo boté, lo usé? Estás hablando de un ser humano no de un producto de belleza (…) Luego empecé a pedirle respuestas a la vida y respondí con humor”, concluyó.



