El cantante de música urbana Juan Duque en los últimos meses encabezó varios titulares de la prensa nacional por su sonada ruptura con la actriz Lina Tejeiro, la cual terminó en octubre del 2022.

En esta ocasión volvió a ser tendencia, pues sorprendió a sus seguidores al publicar un mensaje, en el que da entender que se podría encontrar con alguien de su pasado.



“Nos vemos, cuando tengamos que vernos”, escribió el intérprete de ‘Hotline’. Aunque, Duque no mencionó a nadie, varios internautas han especulado que este puede estar dirigido a la actriz, pues ambos estuvieron disfrutando de la Feria de Cali. Sin embargo, nunca se les vio juntos o cercanos en algún lugar.



(No deje de leer: Camila Homs habló de la denuncia penal de Rodrigo De Paul).

En Twitter también publicó un mensaje comentando que se iba de vacaciones y por sus otras publicaciones su destino posiblemente puede ser Estados Unidos.



“Ahora si vacaciones, nos vemos cuando tengamos que vernos. Mientras pueden desatinarme el estuche de Mickey en colaboración con Louis vuitton que valió 15 luks y está una chimba”, escribió.

Ahora si vacaciones, nos vemos cuando tengamos que vernos. Mientras pueden desatinarme el estuche de mickey en colaboración con luis vuiton que valió 15 luks y está una chimba. 👋🏻 pic.twitter.com/d8dt0FmoHA — Juan Duque (@wawawanduque) January 2, 2023

¿Qué fue lo mejor del 2022 para Juan Duque?



En los últimos días del 2022, el cantante en su cuenta de Instagram interactuó con sus seguidores con la dinámica de preguntas y respuestas. Un internauta aprovechó esta situación y le preguntó: ¿Qué fue lo mejor del 2022?, a lo que Duque contestó que fueron varias cosas, pero resaltó que pudo eliminar de su vida personas que no le aportaban o apoyaban.



“Lo mejor de este año fueron dos cosas, la primera haber depurado gente y haberme dado cuenta de la gente que realmente me quiere y está conmigo en lo malos momentos y en los buenos y lo segundo es ver todo lo que he trabajado y mis sueños se fueron dando, estoy agradecido”, comentó.



(Lea también: Patricia Vásquez habla de su difícil regreso a la actuación: ‘He llorado mucho’).

Asimismo, afirmó que este año que pasó le dejó muchas enseñanzas, una de ellas es que sus planes pueden cambiar en cualquier momento.



“Uno hace planes y Dios se ríe, él es el único que sabe cómo hacer las cosas y lo que va a pasar, uno no puede esperar que la vida sea como uno quiere”, afirmó.

TENDENCIAS EL TIEMPO

Más noticias

Dramático momento en que dueños se encierran con perro por culpa de la pólvora

Numerología: cómo será el 2023, según el día en que nació

Yeison Jiménez sorprendió a sus seguidores con su propósito de año nuevo

¿Jessica Cediel fue novia de Jeremy Renner? Estas fotos probarían su romance