El romance entre Lina Tejeiro y Juan Duque surgió en medio de un sin número de rumores y fantasmas del pasado. Sin embargo, desde que dieron pistas del nacimiento de un posible romance entre ellos, su amor no ha dejado de cautivar a los millones de seguidores que ambos tienen en sus redes sociales.



La pareja no ha dudado en dejar ver la química, atracción y complicidad en los distintos eventos sociales a los que asisten. Sus expresiones de cariño parecen haber disipado el fantasma del antiguo amor Lina; Andy Rivera.



(Tal vez sea de su interés: ¿Rivalidad entre Juan Duque y Andy Rivera? Nuevo amor de Lina Tejeiro responde).

La actriz ha dejado claro que aunque se amaron e intentaron continuar con la relación, hoy ya tiene claro que lo más sano es que cada uno continúe por su camino.



No obstante, muchas personas especulan que existe una rivalidad entre ambos hombres, aunque Juan inicialmente afirmó solo tener admiración por la carrera que ha hecho Andy, sin mencionar otros aspectos.



Sin embargo, los rumores revivieron luego de que hace tan solo unas horas, el paisa sorprendió a sus seguidores con una inesperada publicación en Twitter, donde habría enviado un mensaje para su novia, haciendo una posible referencia a Andy Rivera, según lo interpretaron muchos fans.

Vos sos una chimba, por si ese man no te lo dijo FACEBOOK

TWITTER

“Vos sos una chimba, por si ese man no te lo dijo", escribió el paisa. Las posturas divididas no tardaron en manifestarse; algunos elogiaron la manera de expresar su cariño y otros, criticaron la mención a un hombre del pasado de Lina.



Algunos de los comentarios más destacados fueron los siguientes:



“Muchos lo critican y nadie habla de lo lindo que es tener un hombre que presuma su amor como él lo hace".



"Qué necesidad de expresar lo que siente, con indirecta para alguien que está quieto".



"Claramente usted lo único que busca es generar polémica, para ganar seguidores… no se necesita ser muy inteligente para darse cuenta de tus verdaderas intenciones, eres la reencarnación de lowe león".



(También le puede interesar: Andy Rivera le habría escrito una canción a Lina Tejeiro: 'Por qué no la olvido').

Vos sos una chimba, por si ese man no te lo dijo. — Juan Duque. (@wawawanduque) September 13, 2022

¿Cómo se conocieron?

Hace unas semanas Lina Tejeiro aseguró en su cuenta de Instagram que se habrían conocido en una fiesta de cumpleaños de la influencer Aida Victoria. Pero no fue hasta meses después que empezaron a hablar.



Luego Juan Duque dio su versión de los hechos con más detalles que la de Tejeiro. El cantante publicó una serie de historias en las que habló del comienzo de la relación.



“Cuenta como te conociste con Lina”, expresó un cibernauta a Juan Duque. El reguetonero no dudó un segundo y empezó relatando el momento en el que se vieron por primera vez.

“La primera vez que hablamos fue por allá en octubre por Instagram, pero normal, parceros ahí ¿No? Y ya después, en la fiesta de Aída, que supuestamente me dijo que me iba a hablar… no me pidió nada y me dejó de hablar el resto de la noche. Ya por allá, como a los dos meses, tres meses, fue que usted me comentó una foto y se armó”, manifestó Duque mientras Tejeiro lo acompañaba a su lado.

Más noticias

Tendencias EL TIEMPO