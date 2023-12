Juan Diego Vanegas, chef de 'Día a Día', se habría divorciado de su esposa Sofía Gómez

Juan Diego Vanegas y Sofía Gómez son una de las parejas más destacadas de la farándula colombiana, el chef y la deportista intentan mantener su vida de pareja en privado.



Recientes rumores y una entrevista a Gómez, demostrarían que el amor se acabó luego de un año de relación, estas serían las razones por las cuales se habría dado el divorcio.



(Además: Video: jóvenes cantan villancicos como si fueran corridos tumbados; ¿qué tal suenan?).

La relación entre Vanegas y Gómez inició cuando la deportista fue una de las invitadas al programa 'Día a Día', según lo reveló el chef en su momento, él pensaba que no le daría atención.



"Lo mejor que me haya pasado en la vida es que Sofía haya ido a ese programa. Yo me imagino que ella decía ‘este pendejo qué se cree cayéndome’ y ella me lo dijo en algún momento ‘me pareció que eras un bobo ahí, que por decirme que saliéramos a comer", dijo en varias entrevistas.



(Siga leyendo: La reacción de David Ospina al conocer al bebé de su hermana Daniela).

Tras mantener una relación de novios durante unos meses, Juan Diego Vanegas le propuso matrimonio a Sofía Gómez y se casaron hacia el mes de marzo del 2022 en una ceremonia privada en la que participaron varias celebridades.



Desde entonces, la pareja era tomada como una de las más estables de la televisión colombiana.



(Siga leyendo: Cambió su fiesta de 15 años por un caballo: lo usa para ir a estudiar).

¿Sofía Gómez y Juan Diego Vanegas se separaron?

En una reciente entrevista con 'Lo sé todo', la deportista de alto rendimiento hizo una revelación que puso en duda la continuación de su matrimonio. El periodista del programa de chismes le preguntó por su esposo y ella solo se limitó a responder "ah, bien".



En revelaciones hechas por Ariel Osorio y Nanis Ochoa, según estos dos personajes de la farándula: "El chef está soltero" y en la entrevista que realizaron en el programa, Sofía reitera: "Sí, ni modo".



(Además: ¿Cuánto vale comprar la ropa de Navidad en el centro de Bogotá? Le contamos).

¿A Juan Diego Vanegas y Sofía Gómez se les acabó el amor? pic.twitter.com/b9Bp1ROl8o — Ana (@PuraCensura) December 14, 2023

Al revisar las redes sociales de estos dos famosos, las fotografías que tenían juntos han sido eliminadas, lo que daría pistas sobre su ruptura. Ni Sofía Gómez ni Juan Diego Vanegas se han pronunciado en sus redes al respecto.

Más noticias:

Luisa y Marcela, las cuñadas de 'Rigo' que se llevan los elogios de las redes sociales

Laura Lara habla sobre el video en el que agrede a mujer por la correa de su perro

La inteligencia artificial recreó cómo sería el verdadero rostro de Jesús