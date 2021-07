'Es un riesgo': Juan Diego Alvira cuenta por qué no puede tener más hijos

Juan Diego Alvira es uno de los integrantes más queridos de la primera emisión de ‘Noticias Caracol’ entre semana. Este periodista y comunicador social, egresado de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, es apreciado por los televidentes desde que dio sus primeros pinos en la televisión colombiana en el noticiero de ‘CityTV’.



Miles de nacionales admiran su trabajo y desempeño delante de las cámaras, al punto de que muchos se han animado a seguirlo en redes sociales para conocer un poco más del día a día de su vida y de su entorno familiar.



Precisamente, en el segmento de entrevistas que creó en su cuenta oficial de Instagram, llamado ‘En la Mira Con Juan Diego Alvira’, este tolimense compartió con sus seguidores algunos detalles muy personales e íntimos, ya que él y su esposa fueron los invitados al programa.



Recordemos que el anfitrión inicial de ‘El periodista soy yo’ tiene una relación amorosa desde hace 13 años con su también colega Ana María Escobar, quien, al igual que él, es periodista y abogada.



Ella se ha desempeñado en áreas de comunicación organizacional como directora de comunicaciones de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder).



Los espectadores se animaron a enviarle a la pareja algunas preguntas en tiempo real relacionadas con su vida amorosa, la rutina diaria de madrugar para presentar la emisión de las 5:30 de la mañana y si han pensado tener un segundo hijo.



Con respecto a esto último, Juan Diego contó en el minuto 31 que: “Tener a María del Mar no fue nada fácil por razones médicas. La condición que yo puse es que el segundo bebé no representara ningún riesgo ni peligro para María ni para el mismo bebé. El doctor dio luces, alternativas; pero las probabilidades eran muy altas”.



“Juandi dijo ‘yo prefiero tener una esposa y una hija, a tener dos hijos, pero no tener a la mamá de ellos’. Empezamos todo el proceso de hacer mil exámenes y se estableció que había una posibilidad alta de que se generara algún tipo de riesgo o para mí o para el bebé. No vamos a asumir ese riesgo”, agregó Ana María.

Sin embargo, también comentaron que no es una decisión tomada de manera inflexible. "Si de aquí a unos meses, o semanas, las cosas cambiaran y se diera una alternativa que permitiera reducir esos riesgos, sí podría contemplarse”, dijeron juntos.



