Juan Diego Alvira ha consolidado una exitosa carrera en los medios de comunicación nacionales. Debutó en la pantalla chica de la mano de ‘CityTv’ y, años más tarde, ingresó a ‘Noticias Caracol’ como presentador en la franja de los fines de semana. En este último canal de televisión trabajó más de una década hasta que, en septiembre de 2022, anunció su salida.

La noticia tomó a sorpresa a los televidentes, pues el presentador se había convertido en una de las figuras más queridas del noticiero. “Fueron casi 12 años extraordinarios. Hice las cuentas: 4.200 días, 4.170 mañanas y 100.824 minutos entrando a sus casas, queridos televidentes”, dijo Alvira ante las cámaras, a modo de despedida.

El periodista ibaguereño cerró un capítulo en ‘Noticias Caracol’ e inmediatamente después abrió otro en la revista ‘Semana’, medio en el que lideró la transformación hacia el formato de video. Allí viajó, realizó algunos programas, escribió y elaboró varios productos audiovisuales, antes de su renuncia.

El periodista hacía parte de 'Noticias Caracol'. Foto: Instagram @juandiego.alvira

Juan Diego Alvira desea volver a la televisión



Pasaron alrededor de cinco meses, cuando Alvira volvió a sacudir los medios de comunicación con su renuncia a la revista mencionada anteriormente.



“Mi renuncia es por una razón estrictamente personal. He aprendido a saber que los ciclos se cumplen. Hoy termina mi experiencia en Semana. Una casa periodística que me supo acoger. Pero creo que uno debe perseguir sus sueños”, señaló a EL TIEMPO Alvira, con respecto a los motivos que lo llevaron a dejar ‘Semana’.

A casi dos meses de su renuncia, el periodista habló con el medio ‘Kienyke’ sobre sus proyectos a futuro y sus deseos de volver a la televisión, el formato que le permitió crecer, adquirir reconocimiento y llegar a los hogares de los colombianos.

“La verdad es que duré más de 20 años haciendo televisión en CityTv y después en Caracol. Me fui en una experiencia corta, pero intensa en Semana, donde duré a duras penas cinco meses e hice una especie de diplomado en esto del mundo digital y un día comencé a extrañar a los medios tradicionales, lo análogo”, comenzó diciendo Alvira.

Según relató el periodista, recordado por dirigir las secciones ‘Al tablero con Juan Diego Alvira’ y ‘El periodista soy yo’, sus deseos de retornar a la televisión estuvieron impulsados, en un inicio, por un viaje a la frontera colombo-venezolana, en el que recibió todo el amor y cariño de sus fanáticos.



“Comencé a viajar mucho en Semana a las regiones y un día en la frontera con Venezuela iba por una trocha y pasó una señora y me reconoció. Se me hizo raro porque era una zona bien alejada. Luego pasamos a Venezuela y pasó lo mismo con un señor. Ese fue el primer ‘timbrazo’”, añadió.

Tiempo después, un apunte por parte de su hija de cinco años lo puso a reflexionar. “Papá, ¿cuándo te voy a volver a ver en televisión”, fue la corta, pero contundente pregunta que hizo que, finalmente, Alvira tomara la decisión de renunciar.

Ahora, que no se encuentra vinculado a ningún medio de comunicación, su deseo es volver a las pantallas: “Desde ahí comencé a tocar puertas. Empecé hace muy poco con esa labor, pero en esas estamos. Vamos a ver”.



Ante la pregunta de si trabajará en ‘RCN’ o ‘Caracol’, el reportero señaló que no ha recibido ninguna oferta hasta el momento. Sin embargo, tampoco está cerrado a recibirlas.



“Si Dios lo permite, sí, porque todavía no he firmado nada, pero si se dan las cosas, espero próximamente estar nuevamente en la televisión”, comentó recientemente en diálogo con ‘Bésame Radio’.

VALERIA CASTRO VALENCIA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO