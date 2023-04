Luego de varios meses de ausencia en los medios de comunicación, Juan Diego Alvira reapareció en sus redes y habló de los proyectos en los que viene trabajando. "Llevo un mes sin estar trabajando en ningún lado, eso sí, he tenido mis días copados", inició el periodista.



En un corto video publicado en sus redes sociales Alvira explicó los proyectos en los que viene trabajando y cómo ha invertido su tiempo.



El presentador inició su video contando a sus seguidores que ha estado trabajando con diferentes empresas que lo buscan para realizar conferencias o presentaciones: "He estado presentando eventos, mejor dicho; como dice Shakira, he estado facturando".



De la misma manera Juan Diego Alvira contó que se está dedicando más a su vida personal, pues ha tenido tiempo para dedicarle a su hija e incluso asegura que ha reconquistado a su esposa.



Incluso asegura que ha "batido un récord en lectura, me he leído más de 15 libros, he visto cualquier cantidad de películas. Hasta he tenido tiempo de dármelas de encantador de perros".



Sobre su futuro como presentador menciona que viene algo para su carrera: "Ya les contaré".

