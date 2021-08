'Hubo un error': Juan Diego Alvira responde a críticas por cambio de ‘look’

Juan Diego Alvira, de 44 años, es uno de los integrantes más queridos de la primera emisión de ‘Noticias Caracol’ entre semana. Este periodista y comunicador social, egresado de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, es apreciado por los televidentes desde que dio sus primeros pinos en la televisión colombiana en el noticiero de ‘CityTV’.



Suele estar en boca de todos por la particular manera en la que presenta las noticias, lo cual también ha sido un plus para ganar todo su reconocimiento actual. Recientemente, el periodista se viralizó debido a su cambio de 'look', un nuevo peinado con el cual presentó la emisión del informativo del 4 de agosto y el cual desató críticas, burlas y memes.



Después de que varios televidentes lo rechazaron, pidiéndole volver a lo tradicional, Alvira se pronunció en la mañana de este 5 de agosto, contando que todo había sido parte de un experimento que no salió como esperado.



Mostrando una de las imágenes que se viralizó de ayer, con la cual lo llegaron hasta a comparar con el vallenatero Nelson Velásquez, comentó que ya había vuelto a su peinado original y explicó qué fue lo que pasó:



“¿Quién es este? Un clon de Juan Diego Alvira, el clon del miércoles. El original es este que están viendo. Hubo un error, un experimento y fallé por un pelo… o por unos cuantos pelos”.



Alvira, que suele reírse de si mismo y no tomarse las críticas a manera muy personal, realizó un par de bromas con respecto a su 'look'.



“Eso de ayer parecía una escena de pánico o terror, que dejó a más de uno con los pelos de punta. Aquí estamos, una vez más, con el Juan Diego de siempre”, puntualizó el famoso, que recientemente contó que no va a tener más hijos con Ana María Escobar pues es "un riesgo".



De igual manera, agradeció al ‘Conde Danny’ “por arreglar semejante esperpento, que fue olímpico” y reconoció que este tipo de cambios es mejor “dejárselos a los expertos”.



El video con sus declaraciones fue compartido en su cuenta de Instagram, red social en la que tiene casi un millón de seguidores y en la que hace su programa 'En la Mira Con Juan Diego Alvira’.



Junto a la grabación, que ya cuenta con más de 147 mil reproducciones y miles de comentarios dándole apoyo, escribió el siguiente caption:



"Tomadera de pelo… perdónenme por mi equivocación, mil y mil disculpas… Aquí estamos de nuevo”.



