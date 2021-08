¿Por qué Juan Diego Alvira se quita su anillo de matrimonio para presentar?

Juan Diego Alvira, uno de los integrantes más queridos de la primera emisión de ‘Noticias Caracol’, tiene una relación amorosa desde hace 13 años con Ana María Escobar, quien, al igual que él, es periodista y abogada. Juntos tienen una pequeña hija llamada María del Mar.



A pesar de que en reiteradas ocasiones ha asegurado estar muy enamorado y tener una relación estable con su colega, ha llamado la atención de los espectadores que el comunicador, de 44 años, se quita su anillo de matrimonio para presentar el informativo de 'Caracol Televisión'.



(Lea también: 'Es un riesgo': Juan Diego Alvira cuenta por qué no puede tener más hijos).

Precisamente esto fue tema de conversación en el programa 'The Suso's Show', al que Alvira fue invitado recientemente. En medio de la conversación con el presentador Dany Alejandro Hoyos ('Suso') salió a la luz el particular hábito que tiene el periodista desde hace varios años.



De acuerdo con el periodista y comunicador social egresado de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, este es un agüero que adoptó pocos días después de casarse, cuando aún presentaba en el noticiero de ‘CityTV’.



(Le puede interesar: 'Hubo un error': Juan Diego Alvira responde a críticas por cambio de ‘look’).

“Estaba trabajando en esa época en City TV. Recién me casé, empecé a portar la argolla y empecé a cometer cualquier cantidad de errores. Un día tenía que salir impecable y me la quité. La guardé y presenté ese día como los dioses“, le contó a 'Suso' el periodista que trabajó en 'City Noticias' desde al año 2000 al 2011.



En ese momento, el humorista se divirtió con la particular anécdota e hizo una broma: “Señores, el matrimonio es la sal. Queda demostrado”.



El querido presentador dijo que en su momento su esposa se molestó y le dejó de hablar por una semana, sin embargo, actualmente lo acepta. “Eso fue dialogado, eso fue negociado. Mi esposa me dejó de hablar durante una semana. Es la única pelea que me he ganado“, concluyó.



(Le recomendamos leer: Juan Diego Alvira reveló el trabajo para el que era 'malísimo').

A pesar del agüero de Alvira, dejó claro en varias ocasiones durante la entrevista que está muy enamorado y se 'desvive' por su pareja, quien se ha desempeñado en áreas de comunicación organizacional como directora de comunicaciones de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder).



De hecho, contó que cuando tiene que viaja, lleva consigo una foto de ella, que le sube el ánimo cuando está pasando momentos difíciles.

¿Por qué la pareja no puede tener más hijos?

A finales de julio, en el segmento de entrevistas que creó el periodista llamado ‘En la Mira Con Juan Diego Alvira’, el tolimense compartió con sus seguidores algunos detalles muy personales e íntimos, ya que él y su esposa fueron los invitados al programa.



Los espectadores se animaron a enviarle a la pareja algunas preguntas en tiempo real relacionadas con su vida amorosa, la rutina diaria de madrugar para presentar la emisión de las 5:30 de la mañana y si han pensado tener un segundo hijo.



(Además: ¿Por qué Juan D. Alvira no estará en 'Noticias Caracol' estos días?).

Con respecto a esto último, Juan Diego contó en el minuto 31 que: “Tener a María del Mar no fue nada fácil por razones médicas. La condición que yo puse es que el segundo bebé no representara ningún riesgo ni peligro para María ni para el mismo bebé. El doctor dio luces, alternativas; pero las probabilidades eran muy altas”.



“Juandi dijo ‘yo prefiero tener una esposa y una hija, a tener dos hijos, pero no tener a la mamá de ellos’. Empezamos todo el proceso de hacer mil exámenes y se estableció que había una posibilidad alta de que se generara algún tipo de riesgo o para mí o para el bebé. No vamos a asumir ese riesgo”, agregó Ana María.



Sin embargo, también comentaron que no es una decisión tomada de manera inflexible. "Si de aquí a unos meses, o semanas, las cosas cambiaran y se diera una alternativa que permitiera reducir esos riesgos, sí podría contemplarse”, dijeron juntos.



(Siga leyendo: Curioso momento que pasó Juan Diego Alvira por 'culpa' de unos perros).



Tendencias EL TIEMPO