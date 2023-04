Juan Diego Alvira regresa al mundo de la televisión después de varios meses alejado de los medios de comunicación. En una entrevista reveló las razones personales por las que renunció a su trabajo en Semana y su experiencia en estos meses después de haber trabajado ininterrumpidamente por más de 20 años.

Para Juan Diego Alvira, la decisión de renunciar a su trabajo fue algo muy profundo y personal, de acuerdo con una entrevista que dio al programa 'Lo Sé Todo Colombia'.



Según relata el presentador, uno de los detonantes fue el encuentro con una señora en la frontera con Venezuela, que lo reconoció y le preguntó cuándo volvería a la televisión. "Me produjo un remolino de sensaciones y emociones", señaló Alvira.



El segundo detonante fue una pregunta de su hija mientras veían televisión en casa: "Papá, ¿cuándo vas a volver a la televisión?". Esta pregunta fue, como dijo él, el "puntillazo final" que lo llevó a tomar la decisión de volver a las cámaras.



Sin embargo, estar desempleado y alejado durante ese tiempo se convirtió en la oportunidad perfecta para fortalecer sus temas personales.

El presentador cuenta que está en uno de los momentos más espectaculares de su vida. "Nunca había tenido una interrupción laboral después de más de 20 años de trabajar ininterrumpidamente, y estoy tratando de hacer otras cosas", aseguró al programa de chismes.



En sus redes sociales aseguró que ha "batido un récord en lectura, me he leído más de 15 libros, he visto cualquier cantidad de películas. Hasta he tenido tiempo de dármelas de encantador de perros".



Alvira le contó a sus seguidores a través de un reel en Instagram que ha estado dando conferencias y presentando eventos. También que ha tenido más tiempo para su familia y para hacer otras actividades.



"He tenido más tiempo para ser papá, he tenido más tiempo para conocer y descubrir a mi hija, he tenido tiempo para mi esposa y para hacer todavía un mejor esposo", dijo.

Pero, según cuenta, ha llegado el momento de volver al mundo de la televisión. "Hay unas posibilidades laborales muy interesantes que de pronto por estar dando declaraciones uno puede incurrir en imprudencias", explica el presentador.



"Ya vendrá su momento adecuado para que pueda contarles cuál va a ser esa gran opción", zanjó.



Alvira asegura que está trabajando menos pero ganando bien, incluso un poco más, y dice estar feliz, disfrutando y gozando su presente.

SOPHIA SALAMANCA GÓMEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

