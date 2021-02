Curioso momento que pasó Juan Diego Alvira por 'culpa' de unos perros

Debido a la pandemia del covid-19 y las estrictas medidas de bioseguridad que se han decretado para evitar la propagación del virus, millones de personas en Colombia siguen laborando bajo la modalidad de teletrabajo.



Entre los profesionales que están teniendo jornadas desde casa se encuentran, en muchas ocasiones, los presentadores de televisión. Debido a que están en un contexto y ambiente laboral distinto y casero, pueden ocurrir incidentes que quedan registrados en las transmisiones en vivo.



Por ejemplo, el pasado mes de marzo el periodista deportivo Ricardo Puig se encontraba en la trasmisión en vivo del programa ‘Futbol Picante’ cuando, sin querer, tumbó su cámara. Entonces fue evidente que el comentarista estaba en calzones y que solamente se había arreglado de la cintura para arriba.



Recientemente, otro divertido momento quedó registrado durante la primera emisión de ‘Noticias Caracol’.



El protagonista del hecho fue el reconocido periodista del noticiero de ‘Caracol Televisión’, Juan Diego Alvira, quien se encontraba dando información sobre las vacunas contra el covid-19 que llegarán durante este mes a Colombia.



Mientras Alvira contaba, con ayuda de un gráfico con cifras, que ya hay 61.5 millones de dosis pactadas para el país, unos perros empezaron a ladrar fuertemente.



Aunque no se sabe si los perros eran de él o solo estaban pasando frente a su casa, sus ladridos evitaron que se pudiera escuchar con claridad la información que el comunicador quería transmitir.



“Y lo de los perros… bueno, se me coló. Las cosas de estar a esta hora transmitiendo en vivo”, indicó el tolimense al finalizar la nota.



La expresión que hizo con su rostro fue la que más llamó la atención de los televidentes, quienes comentaron sobre lo ocurrido, indicando que son incidentes normales si se trabaja desde casa.



“Jajaja cuando no estás en tu sitio de trabajo algo puede pasar”, “hay que tomarlo con simpatía… no hay problema”, “¡Hermosos! eso hace parte del trabajo en casa”, fueron algunos de los comentarios.



No es la primera vez que un incidente con animales queda registrado durante la transmisión de un noticiero. Hace poco la gata de la presentadora de ‘Citytv’, Sandra Vélez, se coló durante la emisión de 'Arriba Bogotá'.



“Casi me mete la cola en la boca”, dijo la periodista, refiriéndose a su gata Tataki. Además indicó que fue una “agradable visita” que no representó ningún inconveniente.



