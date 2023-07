Juan Diego Alvira es uno de los periodistas más queridos de Colombia y ane la actualidad se encuentra ejerciendo su profesión desde plataformas virtuales.



Así mismo, el periodista cuenta ahora con su propio espacio noticioso en el Canal Uno, denominado #SinCarreta.

En las últimas horas, Alvira publicó en una historia de Instagram, cómo una página de la red social Facebook está utilizando su nombre para promocionar un medicamento que supuestamente cura la diabetes.



La publicación afirma que la mamá de Alvira, pudo curarse en dos días de su enfermedad de diabetes, por consumir dicho medicamento.



El periodista desmitió tal publicación hecha por la página 'Medambulatoria 2', diciendo que en ningún momento ha autorizado el uso de su imagen y mucho menos su mamá ni él han consumido el producto.



Además. la foto de la mujer que aparece en la publicación no se conoce si en realidad se trata de la madre del periodista Alvira.



Esta no es la primera vez que inescrupulosos hacen uso de la imagen de personas famosas para publicitar sus productos sin autorización y, en la mayoría de los casos, se trata de medicamentos o tratamientos para adelgazar que no tienen permiso del Invima o no se puede comprobar si realmente tienen resultados.



Al visitar la mencionada página, ya no se encuentra dicha publicación que tenía fecha del 20 de julio de 2023, además el perfil aparece registrado como de Vietnam.

Desconfianza en las promesas de los candidatos ¿Usted cree en ellas?

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

