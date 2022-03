El presentador de noticias Juan Diego Alvira les contó a sus seguidores de plataformas digitales la razón por la cual ha estado ausente de su canal de YouTube, en el cual habla de distintos temas de la actualidad nacional y entrevista a personajes de la vida pública.

El espacio, que se denomina ‘Charlando con Juan Diego Alvira’ y que abrió hace unas semanas, ha cautivado a más de ocho mil personas, quienes se han suscrito para estar al tanto de su contenido.



Sin embargo, el comunicador, de 45 años, se mantuvo unos días sin reportarse, pero continuaba su trabajo normal en ‘Noticias Caracol’. Solo hasta después de las elecciones legislativas del pasado 13 de marzo hizo una nueva transmisión en vivo.



“Aquí estamos de vuelta. Debo decirles con toda la franqueza del mundo que me ausenté por un problema de salud ligado a algo que, textualmente, me quitó el sueño”, reveló el periodista.

‘No dormir es una auténtica pesadilla’

Alvira dedicó unos minutos de su video para hablar del insomnio, el trastorno que, según dijo, ha tocado su cotidianidad y le ha impedido realizar algunas tareas.



“Es una tortura. Es una auténtica pesadilla. (…) Tengo ese bendito problema. Me sacudo con la almohada y todo sin poder dormir. Es una mamera”, enfatizó.



Por sus labores en ‘Noticias Caracol’, debe despertarse hacia las 3:30 a. m. de lunes a viernes con el fin de llegar a tiempo al canal y estar listo para presentar la emisión del informativo nacional. Sin embargo, se la dificultado por la falta de descanso.



“He estado al margen de YouTube porque he tenido estos inconvenientes, pero ahí vamos mejorando. Solo quería comentarles que esa es la razón por la que me he ausentado durante estos días”, precisó.



Aunque no entregó más detalles, ni mencionó cuántos días lleva con el trastorno del sueño, sus seguidores sí le enviaron mensajes de aliento, le expresaron que los extrañaron y algunos escribieron en los comentarios que también padecían de insomnio.



¿Qué causa el insomnio?

Es importante que diferencie entre un cuadro de insomnio agudo y uno crónico. Foto: iStock

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el insomnio es un “trastorno del sueño común” que hace que las personas no duerman lo suficiente y, en unos casos, se sientan más cansadas de lo normal.



“Las causas más frecuentes incluyen estrés en el trabajo, presiones familiares o un evento traumático. Por lo general, dura días o semanas”, señala la entidad en su página oficial.



Hay dos tipos del trastorno: agudo y crónico. Este último tiene una duración de más de un mes y se puede presentar como efecto de alguna enfermedad o por el consumo, por ejemplo, de cafeína, alcohol y tabaco.



Para su diagnóstico se requiere asistir al médico, quien le podrá aconsejar un tratamiento o terapia para que pueda conciliar el sueño.

