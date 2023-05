El periodista Juan Diego Alvira ha confesado a algunos medios que aún se encuentra en búsqueda de una oportunidad laboral, a pesar de que hace algunas semanas afirmó en su canal de YouTube que llevaría su experiencia a esta nueva forma de presentar información.



Alvira, luego de salir de Caracol Televisión, incursionó en un medio escrito, pero poco tiempo después salió del mismo y se dedicó a pasar momentos con su familia, salir de vacaciones y a crear su canal en la plataforma de videos, en el cual ha publicado varias noticias de índole nacional.

En su última aparición en el programa ‘Buen día Colombia’, Alvira expresó que estuvo cerca de llegar a este canal, pero que nunca se confirmó y que también tenía el deseo de participar en el reality de cocina ‘Master Chef Celebrity’ que se emite en el mismo medio televisivo.



Le puede interesar (Quería ir al baño, salió del bar y perdió el brazo de un golpe por un ataque repentino)



Ya que su llegada al canal no se concretó, decidió ‘apostarle todo’ a su medio digital de noticias: “tocó lanzarnos al agua, no de webcam, pero a producir contenido en mis redes sociales, en Facebook, en mi canal de YouTube, en Instagram, estoy explorando la faceta de ‘tiktokero’”, expresó en el magazín matutino.

En cuanto a su salida de Caracol Televisión manifestó que estando aún en ese canal, soñaba con ser independiente y crear su propia cadena de noticias, porque se sentía “como si estuviera arrendado o alquilado”. Aseguró que en el medio tenía un buen salario, pero que siempre tuvo esa ilusión de tener algo propio y que fue cobarde al no haberse lanzado a lo digital una vez salió de ese medio.



Lea más (Empleado que no ha trabajado por 15 años demanda a empresa por no subirle el sueldo)



El periodista también afirmó que aunque se siente cómodo trabajando en su canal digital, espera en algún momento volver a algún medio tradicional, porque le ha resultado algo difícil llegarle a las nuevas audiencias, que se puede, pero que hay que trabajar más duro.

¿Cambió el periodismo? Periodismo de ayer, versus periodismo de hoy

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Los extraños mensajes en el perfil de Diego Maradona en Facebook: ‘Fingí mi muerte’

La patada en la cara con la que futbolista francés confrontó a fanático xenófobo

En video: hombre caminó por las calles usando minifalda y grabó la reacción de la gente