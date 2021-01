Juan de Dios Pantoja propinó fuerte golpiza a acosador en TikTok

Juan de Dios Pantoja, ‘youtuber’ mexicano, no es ajeno a la polémica. Meses atrás había sido señalado de violentar a Kenia Os (también ‘influencer’) y ahora es por una golpiza que dio a un presunto acosador.

Con dos dedos de la mano izquierda rotos y una sonrisa en el rostro, contó en un video subido a su cuenta de TikTok que golpeó a un hombre que, supuestamente, se dedica a vulnerar a las mujeres que suben contenido a esa plataforma, a quien llamó el “acosador de los ‘tiktokers”.

Los hechos

De acuerdo con Pantoja, este individuo molestaba a Kimberly Loaiza, con quien tiene una relación sentimental y una hija, y a su prima, Mont Pantoja (que también está en el mundo de las redes sociales). Por esta razón, decidió enfrentarlo.



“La gota que derramó el vaso fue que se metió con mi hija, una niña de año y medio. Me dio mucho coraje y tuve que recurrir a la violencia”, expresó el ‘youtuber’ en el video.

Pantoja aseguró que le puso ‘un cuatro’ (expresión mexicana que refiere que alguien tendió una trampa o señuelo) al supuesto acosador y lo golpeó tan fuerte que su mano terminó lastimada.



Según el también cantante, tuvo que proceder de esta forma, porque las autoridades de México no suelen darle importancia a este tipo de comportamientos nocivos en redes. Por lo que Pantoja decidió no arriesgarse a que el supuesto acosador, que tiene por nombre Augusto Hernández, se acercara a su familia.



“Dijo que iba a ir por mi hija y que iba a tocar la cintura hermosa de Kimberly. Cuando vi ese video, me alarmé e inmediatamente busqué la manera de verlo cara a cara y enfrentarlo”, declaró Juan de Dios a través de su cuenta de TikTok.

En las redes circulan dos videos en los que se ve el momento de la pelea. En uno, el señalado de abusador está de pie, gritando a Juan de Dios que no le pegue porque está enfermo, video que fue subido a Twitter por Pantoja.

En el otro, está hincado pidiendo perdón, mientras se ve cerca de la escena a alrededor de seis sujetos, que pueden ser las personas de las que se hizo acompañar el influencer. Este segundo video fue compartido por el mismo Pantoja en su cuenta de Instagram.

El video fue subido por el 'youtuber' a sus historias de Instagram. Foto: Instagram: Juan de Dios Pantoja

Por su parte, Augusto Hernández, el presunto acosador, salió en redes asegurando que él sabía que algo así pasaría y mostrando algunos moretones en su rostro. También dio la razón al ‘youtuber’ por haber defendido a su familia.



“Sí, paso lo que tenía que pasar. Aquí están los golpes”, dijo mientras señalaba algunos hematomas en su cara. “No es 'fake' (falso). No voy a llorar y, como se lo dije ahí, merezco esto por ser mal padre y mala persona”, declaró Hernández.

Aquí las declaraciones de la otra persona.



"EL ACOSADOR DE TIKTOK"



Menciona que la mano de la cual Juan De Dios Pantoja está vendado no es con la que le pegó 😳😱 https://t.co/k0tmvM2tMy pic.twitter.com/pwChhrAmqQ — La Comadrita (@LaComadritaOf) January 25, 2021

Según su versión, la mano con la que le pegó Pantoja no fue la que mostro en los videos lastimada y enyesada.

*Con información de El Universal (México - GDA)