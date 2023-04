Juan de Dios García es un creador de contenido mexicano que se caracteriza por bloguear algunos de sus viajes y por hacer comentarios chistosos en TikTok. Con más de 5 millones de seguidores en esta plataforma y más de 700 mil en Instagram, ha logrado crear una gran comunidad digital que sigue ‘al pie de la letra’ su vida en las redes.



Recientemente, el influencer fue fuertemente criticado durante su visita a Medellín, Antioquia, el pasado fin de semana, pues realizó una broma contra el acento paisa que no caló para nada bien entre el grupo de fanáticos colombianos que lo siguen en sus diferentes portales.



Según manifestó, se sintió bastante ‘intimidado’ por un taxista que le prestó un servicio y le hizo el favor de comprarle un tequila a cambio de una propina, pues dijo sentirse en una serie de narcos.

“Me siento en una serie de narcos. No sé con qué derecho digo eso si yo vivo en Sinaloa, pero es que el acento de aquí impone”, señaló el mexicano, quien resaltó que el conductor sí le consiguió el licor.



“y cuando me lo entrega me dice: ‘Listo, parcero, ya quedó la vuelta’. Yo dije: ‘No ma* (...), ¿a quién mandé a matar?’”, agrego.



Para algunos, la frase fue copiada de la rutina del comediante Franco Escamilla, quien expresó algo similar, pero con unos cigarrillos que mandó a comprar durante una de sus rutinas en la ciudad de la ‘eterna primavera’.



Asimismo, le señalaron que no todos en Colombia tienen ese acento y que en otras regiones hay otro tipo de expresiones lingüísticas. También se le criticó la percepción que tiene Juan de Dios sobre el pueblo paisa y su cultura.



“Esa frase es de franco Escamilla”, “Ese chiste me suena de alguien”, “Es porque estás en Medellín, en otras partes del país no hablamos así”, “aquí en Medellín no queremos volver a traer esos tiempos”, “la cultura antioqueña va mucho más allá de nuestro pasado oscuro” y ” me sorprende que lo diga un mexicano” , fueron algunos de los comentarios.



