La casa de los famosos: Juan David Zapata reveló sorprendente verdad sobre su relación con Sandra Muñoz

'La casa de los famosos' se ha convertido en un fenómeno en las redes sociales gracias a su drama y emoción constante. Este reality show de RCN Televisión ofrece a los espectadores una visión sin filtros de la vida de los concursantes, con cámaras grabando las 24 horas del día.

En una nueva semana de competencia, Isabella Santiago se posicionó como líder y tuvo la oportunidad de elegir a su compañero de habitación entre los demás concursantes. Su elección de Juan David Zapata sorprendió a todos, especialmente a Sandra Muñoz, quien está involucrada sentimentalmente con el modelo.

En un giro inesperado y una decisión que sorprendió a todos, la actriz venezolana escogió a Juan David Zapata como su compañero de habitación, desatando una gran polémica y la furia de Sandra Muñoz, quien sostiene una relación con el modelo de 27 años de edad.

De igual forma, la reacción de Juan David fue de evidente desconcierto y descontento, preguntando al ‘Jefe’ si era una decisión obligatoria. Tras esto, Sandra Muñoz entró en llanto y dejó ver su descontento ante toda Colombia.

Tras lo ocurrido con Sandra Muñoz y los reclamos que le hizo a Isabella Santiago por ‘su falta de empatía’, el modelo y deportista de 27 años de edad le contó a sus compañeros que hay algunas actitudes de la empresaria que lo hacen sentir mal.

El exparticipante de ‘El Desafío’ le dijo a Karen Sevillano que él le ha dicho a Sandra Muñoz que solo quiere una relación ligera y no desea comprometerse en una relación seria en este momento.

Karen Sevillano, fue muy clara en su opinión y le dijo a Juan David que “desde la otra vez que usted no dijo, como 15 días, que la iba a dejar, yo los veo más pegados”.

Así mismo, Miguel Melfi aconsejó a Juan David Zapata que tuviera una conversación con la reconocida modelo y no avanzar más las cosas por “salir del paso”.

“Siento que ella va como a 100 y yo voy como a 5″, dando a entender que él sí quiere una relación, que ella le gusta mucho, pero que hay detalles que lo desconciertan, indicando que no es el momento de iniciar una relación, porque ‘no van en la misma velocidad’.

“Le he dicho que fluyamos. Para ella yo soy el novio. Ella me gusta físicamente, me gusta como es, pero hay actitudes en las cuales yo no me conecto (…) No me siento cómodo para tener una relación”, dijo el deportista.

Y concluyó el tema diciendo: “Inclusive cuando nos han llamado al confesionario le he dicho que no somos pareja, no tenemos una relación de novios. Nos la llevamos bien y yo le he dicho varias veces, ella lo sabe y siento que va muy rápido”.

ALEJANDRA HERNÁNDEZ TORRES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

