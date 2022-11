Juan Daniel Oviedo tiene tres ‘trabajos’ en la actualidad tras su paso por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). Decidió retirarse de la dirección de dicha entidad con la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia y ahora, según dice, se dedica de manera simultánea a: presentar un segmento de datos en ‘Noticias RCN’, brindar asesorías y conferencias y preparar el camino como candidato a la Alcaldía de Bogotá.

El economista, de 45 años, se fue deseando que el Dane se mantuviera como una fuente importante sobre las estadísticas de nuestro país.



“Lo que me pase a mí es lo que menos me interesa. Pero sí me estresa que ese reconocimiento que hay alrededor del Dane siga. Las verdaderas transformaciones se construyen con relevos. No pueden ser de una persona. Para mí, esto es como la cuota inicial de un cambio. Pero no voy a ser el caudillo de eso. No quiero ser el viejito que dio cifras durante veinte años”, le dijo a la revista BOCAS en una charla pasada al ser cuestionado sobre su futuro.

(En contexto: Juan Daniel Oviedo: 'Mi mamá no me perdona que yo sea gay').

Alejado del Gobierno, está fraguando su candidatura para volver a la escena. Mientras llega el periodo electoral, se sostiene con sus otras labores privadas que se diferencian totalmente de las ganancias recibidas en el sector público, como reveló en una entrevista con ‘Diva Rebeca’, personaje del presentador Omar Vázquez.

Oviedo también se ha desempeñado como profesor asociado en la U. del Rosario. Foto: Sebastián Jaramillo. Archivo EL TIEMPO

- Usted dijo que estaba enojado porque no le subieron el sueldo. ¿Cuánto ganaba en el Dane? -cuestionó ‘Diva Rebeca’.



- El salario oficial del director del Dane es como el de cualquier ministerio o cualquier ministro. Gracias a que yo tenía una prima técnica por mi doctorado, 21 millones de pesos -contó con una ligera sonrisa.

(No deje de leer: Juan Daniel Oviedo, director del Dane, contó cómo recibió su primer salario).

Su respuesta causó sorpresa de la presentadora, quien bromeó al decir: “Este es el mío”. Además, aclaró que por eso él no era de clase media. “Hay que reconocer que esto es la mínima fracción de la población, es decir, yo hago parte del 1.3 % de personas en Colombia que devengan más de diez millones de pesos”, acotó.

‘Diva Rebeca’ también le preguntó qué había hecho con ese salario mensual, teniendo en cuenta que había sido director durante toda la presidencia de Iván Duque, es decir, del 7 de agosto de 2018 al 7 de agosto de 2022.



“Tener un capital para asegurar mi vida, un capital inmobiliario; apoyar a mi mamá, a mi familia; viajar; comprar libros, literatura, diseño, revistas… Estoy suscrito a ocho series de revistas de moda y de diseño. Eso cuesta”, sentenció.

¿Cuánto ganan Presidente, Vicepresidente y ministros?

Como explicó la Unidad de Datos de EL TIEMPO, de acuerdo con el decreto 472 del 29 de marzo de 2022, el Jefe de Estado devengará “en todo tiempo, una asignación básica igual a la que devenguen los miembros del Congreso de la República y el doble de los gastos de representación que estos perciban”.Los congresistas tienen una asignación mensual de $ 35’316.133, por lo cual el presidente Gustavo Petro tiene un salario mayor a este.

(En contexto: ¿Cuánto ganan en Colombia el Presidente y la Vicepresidenta?).

Presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

En el caso de la vicepresidenta Francia Márquez, el mismo decreto dice que el sueldo de quien reemplazaría al presidente en su cargo ante una ausencia permanente comprende una asignación básica de $ 7'783.819, con unos gastos de representación de $ 13'806.323 y una Prima de Dirección por valor de $ 6'817.939 pesos. Es decir, un total de $ 28'408.081 mensuales.

Todos los ministros del gabinete del presidente reciben un sueldo de $ 21'147.049 mensuales dividido de la siguiente forma, de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 473 de 2022: una asignación básica de $ 5'785.839, gastos de representación por $ 10'285.919 y una Prima de Dirección por valor de $ 5'075.291. Ese mismo salario de los ministros aplica para los directores de Departamentos Administrativos como el Dane, Función Pública, Planeación o Prosperidad Social, entre otros.

