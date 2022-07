Juan Daniel Oviedo, el saliente director del Dane, es un bogotano de 45 años y economista de la Universidad del Rosario que ha logrado posicionarse como uno de los funcionarios más aplaudidos del gobierno Duque.

A pesar de que el presidente electo Gustavo Petro le ofreció seguir al frente de la entidad, Oviedo rechazó la propuesta aduciendo que durante el proceso de empalme vio que no había acuerdo en algunos de los temas que él ha defendido durante los últimos cuatro años y que, según su opinión, deberían seguir desarrollándose.



Durante su dirección del Dane instauró un modelo riguroso de recolección y análisis de datos. Esto, junto a su decisión de explicar de forma clara cifras de asuntos cotidianos, lo acercó a los colombianos, quienes empezaron a reconocer su cara y su trabajo.



(Lea también: Juan Daniel Oviedo: 'Mi mamá no me perdona que yo sea gay').



Además, Oviedo se hizo popular en el país por su particular forma de hablar, por la cual también recibió muchas burlas, que como él reconoció en una entrevista con María Paulina Ortiz, de la revista Bocas, le afectaron.



"¿Qué más podía hacer? Yo no iba a salir a decir: como no les gusta la forma en que hablo, busquen otro director del Dane. La única opción era trabajar. Y al final la gente empezó a decir: el man está haciendo la tarea. Lo que se ha visto en este cierre de ciclo es una prueba de que la disciplina puede romper estigmas. Pero reconozco que al comienzo esas críticas me dolieron", aseguró.

Su homosexualidad

El director de Dane ha sido abierto con su sexualidad y recientemente fue visto en Bogotá en la marcha del orgullo gay, a la cual asistió, según dijo, para promover el registro voluntario de la comunidad LGBT para darle mayor visibilidad, pero también de manera personal.



(Puede leer: Director del Dane explica por qué habla así: fue un accidente).



Según contó en la entrevista con Bocas, sus primeros novios los tuvo en Francia, donde hizo una maestría en Economía Matemática y Econometría, y un doctorado en Economía de la Universidad de Toulouse.



"Mis primeros novios los tuve en Francia. Yo me di cuenta de mi verdad allá. Por eso estoy tan agradecido de haber viajado. De lo contrario hubiera sido más duro aceptar. Allá, solo, comprendí que estaba ejerciendo algo más asociado con un estereotipo. Porque yo tuve novias. Incluso una quiso irse a vivir conmigo a Francia. Pero le dije 'no, no, no'. Precisamente por esas dudas. Y en Toulouse también alcancé a tener una novia, al comienzo de la universidad. Pero no me estaba sintiendo bien, no quería seguir lastimando a otras personas con esa confusión mía", confesó.

Oviedo fue asesor externo de la Autoridad Nacional de Televisión (ANT), asesor externo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y profesor de la Escuela Universitaria en Toulouse, Francia. Foto: Sebastián Jaramillo

Reacción de su madre

El economista narró el momento en que le contó a su madre que era gay. Todo sucedió cuando él vivía en París con su novio y ella fue a visitarlo por Navidad, creyendo inicialmente que el otro hombre era un solo un amigo.



"Primero le dije que era un buen amigo, pero después le expliqué: esto es así y así. Fue trágico. Se quería devolver. Creo que mi mamá no me perdona eso. Que yo sea gay. Es una de sus frustraciones. Porque ningún novio le ha parecido bueno. Tal vez ella siempre ha soñado con tener un nieto o una nieta mía. También puede ser que, si quiso tanto a mi papá –y uno no puede juzgarla por eso– quiera una descendencia de ese amor", señaló Oviedo.



(Le puede interesar: Juan Daniel Oviedo revela quién es su pareja sentimental: 'Es diseñador').

Su madre dice que no tiene nada que perdonarle

En una entrevista con Caracol Radio, la madre de Juan Daniel Oviedo, Miriam Arango, decidió explicar su versión sobre el momento en que supo que su hijo era gay y lo que piensa de su homosexualidad.



"Ser gay no es un pecado, no lo tengo que perdonar. Más bien creo que esto va encaminado a que no le he podido aceptar la pareja con la que él está. Lo he querido y amado desde que supe", manifestó Arango en el programa 6AM Hoy por Hoy.



Además, aceptó parte de lo que había dicho Juan Daniel sobre su deseo de tener nietos o nietas, pero señaló que cambió su mentalidad al respecto.



"En familia, los hijos le dan nietos a uno y aquí tocó cambiar el chip. Pero estoy muy feliz que fuera gay y todos lo aceptamos. Colombia es un país muy cerrado al hablar de estos temas, tenía miedo por el lado de los prejuicios", explicó la mujer.



