Juan Daniel Oviedo fue uno de los funcionarios más reconocidos durante el gobierno del presidente Iván Duque. Como director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), cargo que ocupó hasta agosto de 2022, el economista adquirió gran popularidad y aceptación. Tanto así que, a inicios de febrero de este año, lanzó su candidatura a la Alcaldía de Bogotá.



Con una amplia trayectoria profesional, un alto nivel de aceptación entre la ciudadanía y una particular personalidad, Oviedo se convirtió en un personaje mediático. Uno de los temas más comentados, en medio de su reconocimiento, fue su vida sentimental.

Cuando se trata de hablar respecto a su orientación sexual, Oviedo es una persona muy abierta. En entrevista con EL TIEMPO reveló que actualmente se encuentra en una relación en la que el apoyo y la complicidad son los elementos protagonistas.

Según contó para una edición de la ‘Revista Bocas’, tuvo sus primeros novios cuando se encontraba en Francia. Fue allí en donde finalmente pudo no solo dispersar las confusiones, sino también aceptar su orientación sexual. Aunque tuvo malas experiencias en el amor, hoy se encuentra en una relación con Sebastián Reyes, a quien la opinión pública ha ido poco a poco conociendo.

¿Quién es Sebastián Reyes, el novio de Juan Daniel Oviedo?



La pareja de Juan Daniel Oviedo se llama Sebastián Reyes, es diseñador de profesión y, también, activista social. Según sus redes sociales, lidera un laboratorio creativo llamado Olimpo, que trabaja con la comunidad de mujeres trans de Bogotá. Además, es el fundador de Crema Slow Fashion, su propia marca de ropa.



"Yo busco que mis relaciones sentimentales sean complementos. Qué aburrido sería llegar a la casa y hablar de lo mismo que uno oye en el trabajo. Sebastián es diseñador, trabaja en el diseño de ropa alternativa con mujeres trans del barrio Santa Fe", dijo Oviedo en diálogo con EL TIEMPO.

A Sebastián, de acuerdo con lo que reveló en la entrevista, lo conoció después de salir de una “tusa”. El exdirector del Dane sostuvo un noviazgo en Francia con un hombre llamado Benoit, que al final no funcionó. Cuando arribó nuevamente a Bogotá, conoció a otro sujeto, con el que tuvo una relación “tormentosa”.



“Yo estaba recién desempacado de Francia y me fui a vivir con él. Mi mamá me decía: ‘Cómo así, pero si usted es profesor del Rosario, cómo se va a ir a vivir con un aparecido’”, narró Oviedo para este medio.

Durante esta relación sufrió bastante y, cuando terminó, se vio en la obligación de acudir a terapia psicológica. Fue, después de ese desamor, que conoció a Sebastián, con quien lleva más de una década. Aunque admite que su romance no ha estado exento de problemas, hay algo que sí es innegable: la complicidad que tienen.



En redes sociales, Sebastián no solo publica contenido relacionado con su trabajo, sino que también abre espacio para mostrar su relación con Oviedo al mundo. Son varias las imágenes que dejan al descubierto los momentos, el amor y el apoyo que se brindan.



“En estos días que he estado estresado, como él sabe que me gusta patinar, hemos salido a rodar. Me dijo que fuéramos hasta la iglesia de Lourdes, donde está mi abuelo, en los osarios. Ese es un acto solemne mío: visitar a mi abuelo. Ir a Lourdes, fumarse un cigarrillo, saludarlo”, detalló Oviedo con respecto a su noviazgo con Reyes, en entrevista con EL TIEMPO a mediados de 2022.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS