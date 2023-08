Varios jóvenes se han hecho virales en las últimas horas, todo debido a un video en Tiktok donde se les ve cantar alabanzas a Jesús mientras hacen la fila para comprar sus entradas a cine. Aunque nadie les dice nada, quienes están a su alrededor se hacen caras sintiéndose extraños por la situación que se está viviendo en el lugar.

La canción lleva como nombre ‘Mi plenitud’ y es reconocida porque se canta en iglesias cristianas. Los jóvenes, de hecho suenan muy afinados mientras hacen la interpretación y personas de edad se sienten extrañas al ver que hacen esto en un sitio público sin que sientan vergüenza de la situación.

(Leer más: 'Tengo siete años y estoy triste': la niña que le escribió a la directora de Barbie).

Pese a eso, hay quienes han comentado que no están de acuerdo con lo que hicieron, pues aunque cada persona puede tener la fe que desee, no les parece que la expresen en un espacio público, donde hay otros individuos con gustos o creencias diferentes a las de ellos. Con comentarios como “soy creyente en Dios, pero no estoy de acuerdo con esto, creo que debemos respetar los espacios”, varios usuarios muestran su inconformismo.

Por otro lado están quienes tomaron esto como una burla y les piden que canten otras canciones más conocidas, para que más personas se puedan unir al coro junto a los jóvenes. Otros dicen que solo se estaban preparando para ir a ver “el exorcista” y así, varios usuarios de la red social dan a conocer su opinión frente a este hecho.

(Seguir leyendo: La historia de Ayla Kirstine, la mujer que camina, corre y galopa como caballo).

Lo cierto es que los jóvenes lograron llamar la atención de muchas personas, quienes los grabaron y subieron el contenido a sus redes sociales, donde tiene más de 200 mil reproducciones y 20 mil comentarios donde las personas dividen sus pensamientos entre sí estuvo bien o quizás fue algo que logró incomodar a los demás en su entorno.



Una de las jóvenes que canta, es ‘Madkin7’ cómo es su usuario en Tiktok, donde sube diferente contenido sobre su vida cristiana, videos cantando alabanzas y mensajes para las personas que no llevan un vida creyente.

Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada en redes sociales y contó con la revisión de un periodista y un editor.

Más noticias: