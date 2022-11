La película de ‘Shrek’ es una de las películas más importantes en la historia de ‘DreamWorks Pictures’, ya que es considerada el mejor filme de animación. Aunque, ya han pasado más de 20 años desde que se estrenó, esta sigue siendo muy popular entre los jóvenes e incluso en esta época de Halloween, que ya pasó, suele ser uno de los disfraces más populares.

En redes sociales últimamente se ha puesto de moda hacer fiestas temáticas sobre esta película. Sin embargo, en la plataforma de TikTok destaco un peculiar video en el que unos jóvenes se disfrazaban de todo el elenco de ‘Shrek’ 2.



En el corto clip se puede apreciar los disfraces de ‘Pinocho’, la ‘princesa Fiona’ es su forma humana, ‘la hada madrina’, ‘el lobo feroz’, ‘la dragona’, ‘el Gato con Botas’, los ratoncitos ciegos, ‘Burro’, ‘el mago Merlín’, ‘el rey Arturo’ y ‘Doris’ una de las hermanas feas de cenicienta, la cual es conocida por su frase “¿Bromeas? Es todo un papucho”.



Los jóvenes a este evento lo bautizaron como ‘Shrekoween'. En los comentarios del video los internautas no dudaron escoger sus disfraces favoritos. Pero, también se preguntaron si la temática era ‘Shrek’ porque nadie se disfrazó de él.



“Impecable presentación 10/10 me gustaría estar con ustedes en el muy muy lejano”, “la temática es la película ‘Shrek’ y.… ¿Dónde está Shrek?”, “no pude elegir un favorito, todos se ven geniales”, son algunos de los comentarios más destacados.



Hasta el momento, el video tiene 2.3 millones de comentarios y 957 comentarios. Según el sitio web ‘The numbers.com’ ‘Shrek 2’ es una de las películas más taquilleras en la historia de ‘DreamWorks Pictures’, acumulando la cantidad de 935,3 millones de dólares.

