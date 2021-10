Joven crea canción de caída de Facebook, Instagram y WhatsApp y se viraliza

Durante la caída de Facebook, Instagram y WhatsApp que se presentó este lunes, que duró más de cinco horas, los internautas 'inundaron' Twitter y TikTok, las únicas redes sociales que 'sobrevivieron', con memes y todo tipo de reacciones.



Uno de los trinos que se viralizó estuvo relacionado con una divertida canción que creó un usuario, identificado como Pedro Palacios, vocalista de la banda de comedia 'Los tres tristes tigres', para hacer alusión a la insólita caída.



La pieza musical es una parodia de la famosa canción 'Cómo te extraño mi amor', de Leo Dan. Palacios acompaña su interpretación con una guitarra.



“Me siento raro no sirve el Instagram y pa’ acabarla no jala ni el WhatsApp. Es demasiado, ya no jala ni el 'Face'. En estos casos, ¿pos qué se puede hacer?", dice la letra.



"¡Estoy aburrido! Creo que tengo que poner un tuit”, continúa la melodía.



La publicación se subió en la tarde del pasado 4 de octubre y ya cuenta con más de 1.200 'me gusta' y más de 600 'retuits'.

Los usuarios comentaron el tuit felicitando a Palacios por su creatividad.



"Eso es creatividad, siempre al pendiente de la necesidad inmediata. Ustedes, muy bien", "la gente hace memes, aquí se hacen canciones", "era lo que necesitaba" fueron algunos de los comentarios.



Cabe resaltar que la caída de este lunes fue la peor que ha tenido Facebook desde 2008. Santosh Janardhan, vicepresidente de Infraestructura de la organización, explicó que la falla se debió a un cambio de configuración defectuoso.

