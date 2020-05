Joven recorrió miles de km para salvar a su papá y reunir a su familia

Dicen que los hijos recompensan todos los esfuerzos que hacen los padres con ellos durante toda la vida. Eso lo demostró Jyoti Kumari, una joven india, de 15 años, quien se hizo viral en redes sociales por transportar a su papá en una bicicleta de segunda mano durante 1.200 kilómetros.

Mohan Paswan, padre de Jyoti, se encontraba trabajando en el pueblo Gurugram, ciudad de Nueva Delhi, India. Su esposa y sus cinco hijos vivían en la ciudad Darbhanga, en Bihar, donde la mujer trabajaba como asistente médica.

La familia se separó para poder superar los gastos que tenía la casa.



A comienzos del presente año, Mohan sufrió un accidente laboral y, hasta el momento, no se ha recuperado. A causa de la cuarentena en la que está ese país por la pandemia del coronavirus, tampoco pudo seguir laborando, por est, no siguió adquiriendo sus medicinas y muchos menos pudo pagar el arriendo en donde vivía.



Jyoti decidió dejar a su mamá y viajar a Gurugram para recoger a su padre y volver a reunir la familia.



“Estaba tan presionado que tuve que renunciar a mi medicina para poder pagar una comida al día”, afirmó el hombre a la agencia de noticias ‘Press Trust of India’.



Mohan y Jyoti tomaron la decisión de utilizar el último dinero que les quedaba para comprar una bicicleta y así regresar juntos a Darbhanga. Iniciaron su recorrido el pasado 10 de mayo, Jyoti pedaleó por siete días y arribaron a su pueblo natal el pasado 16 de mayo.

Onkar Singh, presidente de la Federación de Ciclismo de India, se manifestó y afirmó que esta joven tenía un gran potencial con la bicicleta.



“Esta distancia en siete días, con su padre y el equipaje... esta chica tiene algo, ese nivel de resistencia. Podemos probarla”, afirmó para la agencia de noticias.



Onkar contó que la federación se contactó con la menor para decirle que les gustaría que hiciera parte del grupo de ciclistas que tienen entre los 14 y 15 años, ella les afirmó que lo que más le importaba eran sus estudios, entonces la asociación le confirmó que ellos también se harían cargo de su educación.

लॉकडाउन था, सो अपने पिता को साइकिल पर बैठाकर गुरुग्राम से दरभंगा ले गई बेटी...

वीडियो: मोहन भारद्वाज और सीटू तिवारी pic.twitter.com/Mc7hkmyB4O — BBC News Hindi (@BBCHindi) May 19, 2020

Cuando el Gobierno de ese país finalice con las restricciones de la cuarentena, la joven tendrá que regresar a Nueva Delhi para realizarse las pruebas correspondientes y determinar si es apta para practicar este deporte.



La pandemia del nuevo coronavirus ha cobrado la vida de más de 350.000 personas y ha contagiado a más de 5,6 millones en el mundo. En India más de 4.300 han fallecido y más de 152.000 se han contagiado.



