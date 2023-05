Para el año 2016, Sam Messina era un joven como cualquier otro: tenía una vida plena, estaba prosperando en la universidad y, aparentemente, gozaba de buena salud. Hasta que, de repente, un simple estornudo casi lo lleva a la muerte.

(Lea también: El sorprendente caso de la ‘niña biónica’ que no siente dolor, hambre o sueño).

Según contó el joven a ‘Jam Press’, se encontraba acostado en su cama cuando soltó un estornudo. La ráfaga repentina provocó que de su nariz saliera disparado un coágulo de sangre y, posteriormente, cayera en estado de inconsciencia.

“Mi cerebro prácticamente explotó y el coágulo salió de mis fosas nasales. También me provocó un derrame cerebral, así que me desmayé y debería haber muerto”, relató Messina, quien por esa época era estudiante de la Universidad de Alabama, en Estados Unidos.



Antes de caer inconsciente, Sam logró tomar su teléfono para llamar a su mamá, quien inmediatamente acudió a buscar a la novia del joven. Esta última, finalmente, fue quien terminó por sacar a Messina del apartamento y trasladarlo a un hospital para ser evaluado.

(Siga leyendo: Eructaba demasiadas veces, fue al médico y le dieron devastador diagnóstico).

Al llegar al centro médico, los médicos notaron que el paciente tenía una hemorragia en el cerebro que requería de tratamiento y cirugía. Además de descubrir una aneurisma, le diagnosticaron una malformación arteriovenosa (MAV).

Esta consiste en una conexión anormal entre las arterias y las venas del cerebro que, por lo general, se forma antes de nacer, de acuerdo con el servicio de información en línea provisto por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, MedlinePlus.



Según recoge ‘The New York Post’, Messina tenía un coágulo de sangre que salió expulsado prematuramente por el estornudo. La presión causada por la ráfaga repentina pudo haber provocado la ruptura de un aneurisma cerebral.



“Estuve en el hospital durante una semana y me pusieron 27 grapas (en la cabeza), luego me recuperé en la cama en casa durante un mes antes de que me quitaran las grapas. Fue un momento realmente extraño. Todo lo que podía pensar era en cómo volver a encarrilar mi vida”, señaló el joven, quien tuvo que someterse a tres cirugías diferentes.

(De interés: Australiana regresó de viaje, pensó que tenía gripe, pero murió repentinamente).

Luego de las intervenciones quirúrgicas, que lo libraron de la muerte, Messina tuvo que emprender un largo camino para encontrarse de nuevo a sí mismo. Sin partidos de hockey que jugar o actividades extracurriculares que realizar, decidió crear su primera empresa: Moose Media, especializada en crear y distribuir contenido de video.

“He trabajado con marcas personales como Mark Wahlberg, así como con muchos atletas, muchas compañías de bebidas y realmente con cualquiera que necesite contenido de redes sociales. Tengo la capacidad de filmar con ellos y crear contenido para ellos que pueden usar y promocionar su negocio y en su sitio web”, detalló Sam, de acuerdo con ‘News’.



En el 2018, dos años después de su accidente, Messina se graduó con una especialización en publicidad. Tanto sus conocimientos como sus experiencias las canalizó en Moouse, una marca inspirada en la historia de “cómo estaba extremadamente perdido en la universidad y no sabía lo que estaba haciendo”.



En esa línea, fundó la Universidad Moouse, con el objetivo de ayudar a los estudiantes a encontrar su verdadera pasión y empezar a construir empresa.



En entrevista con ‘E!’, Sam dijo: “Esto puede parecer una locura, pero me alegro por el estornudo, el aneurisma cerebral y la cirugía que me obligó a abandonar. Sin esos eventos, no llegaría a donde estoy hoy y no estaría en condiciones de ayudar a otros a cambiar sus vidas para mejor”.

¿Cómo continuar la vida después de un derrame cerebral?

Más noticias en EL TIEMPO

Supercomputador del MIT señaló fecha y cómo será el fin de la humanidad

Adidas tiene millones de tenis guardados que tendrá que botar, regalar o vender

Arrestan a Hasbulla, adulto que parece bebé, en Rusia: temen por su integridad

VALERIA CASTRO VALENCIA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO