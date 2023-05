Una empresa que imprime tiquetes de avión falsos, que la gente utiliza para entregar como regalo reveló la solicitud que una mujer les hizo.



Steph, la propietaria del lugar llamado Foilux, recibió un pedido de una tarjeta ‘raspa y gana’ personalizada para un joven que estaba cumpliendo 21 años. Hasta allí no había nada extraordinario con la solicitud, sin embargo la mujer reveló que la cliente quería sorprender a su novio con esta tarjeta y que al rasparla apareciera el mensaje que revelaba la infidelidad del hombre.

Steph publicó en un video de TikTok en donde afimaba: “qué haces si descubres que tu novio te está engañando?, pues lo sorprendes con un supuesto viaje romántico a Dubai, pero no amigos no es eso sino un ‘adiós chico'”.



La tarjeta no contenía el mensaje que se supone que Dillan recibiría, sino que en su interior estaba escrito: “Sé que me has estado engañando, c*****". Luego, Steph procedió a cubrir el mensaje con un llamativo color dorado y terminó el video asegurando: “lo siento Dillan y tú, mujer, te mereces algo mejor”.

#foiltickets #cheatingboyfriendcaught #triptodubai #holidayreveal ♬ Home - Edith Whiskers @foilux This customer came to me with a genius idea to catch her cheating boyfriend off guard. She wanted to create a foil ticket to Dubai, his dream destination but expose him. The only thing that will be taking flight is his lies, sorry Dillan 🤣 Major props to this brave lady for walking away from this toxicity and orchestrating this plan 👏 Hold your head up high, knowing that you deserve better and brighter days are ahead 💕 #exposingacheater

El video de Steph ha recibido más de un millón de visitas y luego publicó otro en el que mostraba imágenes de su cliente anónima del boleto de avión ya abierto y destruido por Dillan.



La novia también le contó a la propietaria de Foilux que el día del cumpleaños del infiel preparó el desayunó y quemó los croissants a propósito. Le entregó el boleto sorpresa, aunque días atrás había estado insinúandole al novio sobre un viaje a Dubai, así que el hombre quería raspar la tarjeta de inmediato.

Luego, la cliente siguió narrando el momento en el que el hombre se levantó de la cama con la intención de buscar una moneda para raspar la tarjeta y revelar la sorpresa. Cuando Dillan leyó el escrito, rompió la tarjeta y culpó a su novia de ella haber sido la infiel, tras engañarlo con su mejor amigo: “no sabía qué decir el p***”, expresó la vengativa novia.



En cuanto a los comentarios de los seguidores del perfil de Foilux, catalogaron a la mujer como ‘una leyenda’: "Honestamente, estoy muy orgulloso de ella", “Obviamente necesitamos la actualización del novio”, "¡Absolutamente me encanta esto! ¡Apuesto a que se le cae la cara!", fueron algunas de las opiniones sobre el caso.

Sexo pensando en otro: ¿infidelidad?

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Mujer que robó celular se burla de la Policía durante su captura

Shakira despidió a persona de suma confianza en España

Esta sí es La bichota: Karol G celebra fotos de revista Elle sin retoques ni photoshop