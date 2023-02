El reconocido tatuador Michael Ralph dio a conocer en sus redes sociales el curioso tatuaje que le hizo a un joven en su estudio, quien le pidió que le marcara el rostro con la imagen semirrealista de una vulva.

A través de su cuenta de Instagram, el artista publicó la imagen final del tatuaje, como acostumbran a hacerlo todos los tatuadores, pero esta recibió muchas más atención que cualquier otra.



Ralph le dijo al portal NeedToKnow Online que pensó que era una broma del joven de 26 años, quien lo contactó por redes sociales solicitando el tatuaje en la parte de la 'patilla', en el extremo de la mejilla.



Sin embargo, el tatuador le pidió a su cliente esperar un mes para que estuviera seguro del diseño y no se arrepintiera más tarde.



Para sorpresa de Ralph, el joven volvió en 30 días exactamente, y aún estaba decidido a hacerse esta inusual imagen de una vulva en su cara, a lo que el artista no tuvo cómo negarse.



Cuando el tatuaje estuvo listo, el hombre tomó fotografías del diseño y las subió a Instagram con un mensaje de humor. "Dime que no quieres tener sexo nunca más sin decirme que no quieres tener sexo nunca más", escribió el tatuador junto a la imagen.

Ralph aseguró también que ya sabía cómo responder a la pregunta que todos sus clientes le hacían de cuál era el tatuaje más loco que había hecho nunca, "ESTA es la respuesta", dijo en la descripción de la foto.



Aunque algunos internautas se lo tomaron con el mismo humor que el artista, diciendo burlándose de la inusual elección, otros criticaron al portador del tatuaje, diciendo que era un payaso y que parecía una "triste y fea broma".



El hecho se volvió viral en las redes sociales, sobre todo en Snapchat, una de las más utilizadas por los jóvenes norteamericanos. Y aunque el hombre que se hizo el tatuaje no ha sido identificado está en boca de todos por esta insólita decisión.

