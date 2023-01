En la plataforma de Tiktok se suelen conocer toda clase de historias. Recientemente una joven mexicana compartió una anécdota impactante, pues gracias a una Coca Cola logró salvarse de un hurto.

El video fue compartido por la usuaria @mayra_rubi y lo tituló 'Gracias por existir Coca de 600’. La mujer empezó contando que un día se encontraba sentada en su negocio esperando que llegaran unos clientes y, mientras eso sucedía, estaba estudiando en su iPad.



“Un día llegó una persona, y no es por ser o..., pero lo ves y dices: ‘Este güey asalta’”, comentó. Asimismo, agregó: “Efectivamente fue así, desde que lo vi aventé mis cosas del mostrador, dije: ‘Si se va llevar algo, que se lleve el dinero mejor, a que se lleve mi celular o mi iPad que cuestan muchísimo más’. Traía un palo, pero no me iba a poner a pelear con un hombre que tiene un palo”.



(No deje de leer: La posible razón por la que la madre de Gerard Piqué manda a callar a Shakira).



Luego, el señor se acercó al mostrador y le dijo: “Ya te la sabes”. Por lo que la joven se dio cuenta que sus sospechas eran ciertas; la iban a robar. En ese momento, el delincuente le dijo: “Dame todo y también dame un vaso de agua”.

La joven confesó que estaba bastante asustada y lo único que se le ocurrió para decirle al ladrón fue: “¿No quieres una coquita, mejor? Porque tengo un refri, tengo refrescos y tengo Coca Cola y me dice: ‘Ándale, sí’.



Luego, Mayra se retiró del mostrador para buscar el refresco del hombre. Sin embargo, cuando se lo entregó se sorprendió con su respuesta. “Luego me dice: ‘Ya así déjalo, muchas gracias’, y se va”, recordó.



(Le puede interesar: El caso de niña que murió por inhalar aerosol y la campaña de sus padres).



Esta historia se ha vuelto viral en TikTok y hasta el momento ha acumulado más de 245 mil reproducciones. Además, tiene cientos de comentarios de los internautas, los cuales han quedado asombrados con el relato de Mayra.

DANIELA LARRARTE ASAAD

Redacción Tendencias

Más noticias

Conozca a Iker, el niño que aparece con Karol G en la promoción de su canción

¿Chupetones y morados en la piel?: así puede eliminarlos, según expertos

Miss Universo renunció a su título de Miss USA: ¿por qué?

Shakira estaría recibiendo ayuda psicológica tras su separación con Piqué