El uso de las aplicaciones de citas se ha vuelto una tendencia en todo el mundo. Plataformas como Tinder, Bumble, Grinder, entre otras, están ayudando a las personas a generar vínculos interpersonales; sin embargo, para algunos se han vuelto un dolor de cabeza, pues afirman son una ‘farsa’.



Así lo mencionó Jeremey Cryer un usuario de redes sociales que se volvió viral en Tik Tok por manifestar que se le ha vuelto un martirio conseguir pareja en estas ‘apps’ de citas. Además, de asegurar que el género masculino no tiene muchas posibilidades de hacer ‘match’ en comparación con las mujeres.



“No hay esperanza para los hombres (...) ¿te das cuenta de que los chicos tenemos que esperar, como, (una) semana para obtener un ‘me gusta’ o cuando mandamos un ‘me gusta’ ¿para qué lo aceptan?”, manifiesta el joven en su video.



“Estamos como tirando una pelota de baloncesto en la oscuridad. Con los ojos vendados, al revés y con la esperanza de que aterrice en una portería casi más pequeña que la pelota real”, concluyó metafóricamente.



Ante el video cientos de internautas han comentado la opinión de Cryer y han dejado mensajes en su publicación dando su punto de vista. Algunos concordaron con él y otros manifestaron que las aplicaciones sí servían.



“Me senté con mi amigo e hicimos un desliz de 5 minutos en el que tuvimos que deslizar el dedo sobre todos. Obtuve 55 partidos, él obtuvo 2. Es muy difícil para los muchachos". Manifestó un usuario de Internet.

Tinder Foto: iStock

Por otro lado, algunas mujeres dijeron recibir una buena cantidad de reacciones, pero finalmente no terminan concretando las citas o simplemente los pretendientes no son los suficientemente ‘buenos’ para agendar una visita presencial.



"La mayoría de las chicas obtienen cientos de 'me gusta', pero no puedo creer que a ella le haya gustado 39. No podría ser yo", "¿cuántos realmente se involucran? Yo también recibo mucho, pero nunca se activan o desaparecen", concluyó una internauta.



