En internet circulan todo tipo de videos sobre las mascotas, algunos de ellos son chistosos, tristes o sorprendentes. Sin embargo, recientemente en TikTok se volvió viral un video que dejó a más de uno con la boca abierta, pues se ve a una joven de fiesta en una discoteca con su perro.

Estas imágenes le han causado gracia a más de un internauta, y se puede observar a una mujer bailando y divirtiéndose en una discoteca, mientras su perro chiguagua duerme plácidamente dentro de una maleta y de vez en cuando se despierta para verificar donde está su dueña.



El video iba acompañado del texto: “ mi mamá: ‘no creo que esta chamaca salga, no tiene con quien dejar el perro’ (…) la chamaca”. Este gracioso clip fue compartido por el usuario @felixcoorslight y hasta el momento ha acumulado más de cinco millones de reproducciones, más de 300 mil me gusta y cientos de comentarios de los internautas.



A varias personas les ha causado gracia el video, pero a otros les ha parecido que fue un acto irresponsable, ya que el peludo no debería estar en un entorno con altos niveles de ruido, pues se sabe que los caninos tienen un odio más sensible y desarrollado que los humanos.



(No deje de leer: Fan de la NBA pinta a su perro como Pikachu y recibe una multa de 200 dólares).

Sin embargo, otros usuarios han asegurado que la mujer fue muy responsable al llevar al perro con ella y no dejarlo solo en la casa, pues algunos canes sufren de ansiedad por separación y pueden tener altos niveles de estrés al estar solos.



(Lea también: A la cárcel papá de bebé que salió en video llevando una pistola cargada).



En definitiva, este video ha causado gran impacto en TikTok y otros internautas han comentado:



“El perrito diciendo ya mero nos vamos tengo mucho sueño”, “Se me figura de los niños que duermen en la sillas en las quinceañeras”, “Yo igual salía con la mía jajajajajaja, pero le cuidaba sus oídos”, “La bendición nunca se deja atrás”, “Y el perro en la peda muy agusto”, “Buena idea saldré así con mi michi”, se lee en los comentarios.

DANIELA LARRARTE ASAAD

Redacción Tendencias

Más noticias

‘Me dejaste con la deuda de Hacienda’: esto le debe Shakira al Estado español

El supuesto mensaje oculto a Shakira que tenía la placa del Twingo de Piqué

Shakira y Piqué se reencuentran luego de la canción, el Twingo y el casio

Hermano de Shakira revela cómo estaría la cantante tras su canción con Bizarrap