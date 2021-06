Por test de ADN descubrió que su papá era uno de sus ‘primos segundos’

Algunas personas buscan hacerse pruebas de ADN para conocer más sobre su pasado, lo que puede llevar a descubrir escabrosos secretos familiares que estaban escondidos. Estas pruebas, en ocasiones, sacan a flote algunas verdades insólitas.



Este fue el caso de Hillary Zinks, una usuaria de TikTok quien contó cómo, gracias a una prueba de ADN, descubrió que tenía una media hermana.



Sin embargo, hubo otro ‘detallito’ que la sorprendió todavía más: se enteró que en realidad es hija de un primo de ‘su padre’.

La historia

“Me hice un test de ADN años atrás sin ninguna razón. Una mujer se acercó a mí diciendo que éramos una coincidencia de ADN y me preguntó si podía ayudarla a encontrar a sus padres biológicos”, contó Hillary en un video.



Ambas lograron encontrar a la madre biológica de Karen, la mujer del ADN compatible.



Tras ello asumieron que el padre de Hillary, quien ya falleció, había tenido una aventura con esa mujer, lo que las convertía en hermanastras.



Ellas estaban prácticamente seguras de esta hipótesis, pues Hillary explicó que usaron una página web para analizar las coincidencias de sus ADNs y, efectivamente, el sitio dedujo que eran media hermanas.



La joven compartió esta historia en TikTok hace unos meses y, rápidamente, se volvió viral. De hecho, fue la viralización de este ‘drama’ lo que destapó otro gran secreto.



Y es que un programa de televisión se contactó con Hillary para preguntarle si “quería profundizar más” en su historia de ADN.

“Le conté a mi mamá sobre el show y puedo decir que ella entró en pánico. Ella me contó que mi padre no es mi padre”, soltó la joven.



El increíble relato dejó con muchas interrogantes a los internautas.



Hillary, entonces, subió otro video brindando los detalles de la situación completa. Resulta que la madre de Hillary tuvo una aventura de una noche con un primo de su esposo llamado Jerry.



Hillary, ni más ni menos, fue producto de esa aventura. Es decir: Jerry, el primo de ‘su papá’, siempre fue su verdadero padre.



Su madre le contó esto para que no lo descubriera de un momento para otro en caso de querer participar en el mencionado programa.

La joven aclaró que tanto Jerry como el que creía que era su progenitor ya fallecieron, por lo tanto, no es posible pedirles aclaraciones a todos los involucrados.



Con respecto a su relación con Karen, su hermanastra, dijo que no charlan muy a menudo porque viven lejos, pero que le gustaría ir a visitarla. La ‘revelación de sus orígenes’, aunque la sorprendió, no le arrebató el carisma ni tampoco entorpeció la relación con su madre.

