En la plataforma de TikTok se viralizó un video en el que una madre mexicana se molesta con su hijo por tatuarse el brazo. Hoy en día es normal que las personas quieran rendir homenaje en sus pieles a familiares, mascotas o hechos importantes.



El corto clip fue publicado por la cuenta @ _alexander_mg y se evidencia que el joven quiso tatuarse una frase en honor a su mamá. Sin embargo, a ella no le gustó para nada este gesto.

En las imágenes se puede ver cómo el joven le mostró su tatuaje a su progenitora. La señora impactada se quedó en silenció y se tapó la cara, pero, después procedió a lanzarle manotazos.



"No me importa lo que eso diga. No me importa, te dije que no quería", le respondió mientras lo golpeaba.



En un momento, la mujer entró a su casa y salió con un cinturón mientras llamaba a su hijo gritándole: “Roberto ven para acá. Me va a dar un infarto si no me haces caso. Yo les dije que no, es que no me respetan”.

Mientras esto sucedía, la persona que grababa, la cual parece que es hermana del joven, no podía parar de reírse y de alentar a la señora que los golpeará. “Pégales mamá, pégales”, comentó la mujer entre risas.



Hasta la fecha, el video tiene 2.6 millones de reproducciones en TikTok y ha generado un debate en los comentarios ya que hay personas que alientan a la señora y otros que creen que la violencia no soluciona nada.



“No por ser mayores harán lo que sean mientras vivan bajo el techo de sus padres. Las reglas se siguen respetando”, “Que miedo la reacción de la señora, mi mamá me decía que me quitaría el pedazo si me tatuaba, años después hemos aquí con 3 tatuajes”, son algunos de los comentarios del video.

