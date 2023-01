En redes sociales se puede encontrar todo tipo de contenidos adaptados para la gran cantidad de usuarios que buscan particularidades ligadas a sus gustos personales. TikTok, por ejemplo, es una de las plataformas más usadas por hacer virales videos que para muchos podrían pasar de desapercibidos.



Siga leyendo: Un final feliz: hombre que perdió a sus perros en el aeropuerto, los encontró).

Ese fue el caso de una mujer, quien se ha vuelto tendencia en las últimas horas por una grabación que la muestra en una discoteca bailando reguetón. Hasta ahí todo normal; sin embargo, lo que resalta de su actitud es que llora desconsolada, mientras baila con un hombre.

El perreo más triste del mundo FACEBOOK

TWITTER



Algo que sorprendió a los asistentes a la discoteca, pues pareciese que al mismo tiempo que goza las canciones, también las sufre. El suceso ya cuenta con más de 2,1 millones de reproducciones, 45 mil “me gusta” y cerca de dos mil comentarios de internautas que dejaron sus reacciones en la caja de comentarios.



Algunos nombraron la escena como el “perreo más triste del mundo” y hasta se animaron a especular sobre las razones de la tristeza de la mujer en cuestión.



(Lea: Viajó desde Argentina a conocer a su ídolo de la NBA, se llevó una gran sorpresa).



“El perreo más triste del mundo lo baila esta mujer”, “parece que está sufriendo y no está bailando”, “debería dejar de bailar e irse del lugar, parece estar sufriendo”, “pov: cuando me invita a bailar el que no me gusta”, fueron algunos apuntes de usuarios en redes sociales.



Otros fueron más allá y mencionaron que probablemente la mujer se encontraba en peligro en ese momento y por eso su cara de inconformidad: me dio risa pero podria estar en peligro”; “ y si es una victima de trata de personas?” y “y si está siendo víctima de algún delito?”,



(También: Por un error, mujer dio a luz a un bebé que no era el suyo).

Más noticias

Tendencias EL TIEMPO