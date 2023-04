Recientemente, se viralizó una publicación en Twitter, en la que una joven publicó una lista con 54 criterios que debía cumplir su futura pareja, si estaba interesado en tener una relación amorosa con ella.



Como una vacante de trabajo, en la que se exigen habilidades y condiciones, la usuaria identificada como @JulyJinku, posteó una infografía con tres categorías: "Principales requisitos, Segunda prioridad y Extras".



Allí, la streamer de 23 años enumera 13 estipulaciones en cada sección, de acuerdo con las imposiciones que considera son más importantes y valiosas para el hombre que este interesado en ser su novio.

Dentro de la dispendiosa lista se puede leer "Que apoye el feminismo y respete el movimiento LGBTQ+", "Buen manejo de las emociones", "Que no fume o se drogue" , "Que tenga carro y una familia funcional o de dinero", entre otras exigencias en una lista que parece interminable y de no acabar.

Ya ni las vacantes de trabajo pic.twitter.com/qPbzuAbMgK — Cosas de mamadores (@EsDeMamador) April 22, 2023

Ante el tweet de la mexicana, los comentarios de algunos internautas no se hicieron esperar, pues el asombro de varios usuarios de la red social que se toparon con la publicación, confirmaron que "no hay en el mundo alguien que cumpla con los requisitos a totalidad".



Las opiniones no se hicieron esperar antes las exigencias de la joven. Foto: Extraído de Twitter: @JulyJinku

Sin embargo, pese a la críticas también hubo quienes le desearon suerte en su búsqueda y hasta le aconsejaron un perfil diciéndole que "no pedía nada loco , que estaba bien y que una persona introvertida entre 27 y 30 años que no tuviese hijos y fuera fruto de un hogar sin padres separados, sería la clave para su lista".



Debido a las distintas opiniones, en su mayoría de reprobación, la gamer que cuenta con más de 19 mil seguidores en su cuenta de Twitch, público un tweet aclarando que su pensamiento no exigía que el futuro novio tuviese todas estás peticiones obligatoriamente, sino que la lista era para dar una idea de lo que le "gustaría encontrar en una pareja".

Sólo para aclarar nuevamente, no EXIGÍA que mi pareja tuviese TODO eso. Era para darme una idea de lo que me gustaría.



Si tenía casi todo lo de los principales, ¡wow! ¿uno que otro de la segunda prioridad? ¡genial!, ¿ninguno de los extras? ¡okay, no pasa nada! https://t.co/MwtfJJCi1l — 🩷🌸˗ˏˋ𝑱𝒖𝒍𝒚𝐽𝑖𝑛𝑘𝑢ˎˊ˗🌸🩷 (@JulyJinku) April 23, 2023

