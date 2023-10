Joven se graduó de la universidad, pero su familia no fue por hacerlo por 'promedio'

Por medio de TikTok un joven identificado como Abraham Jiménez reveló que su familia no asistió a su ceremonia de graduación universitaria, en la que presuntamente recibió su título académico con un promedio sobresaliente.



Este reconocimiento académico se otorga a los estudiantes que logran mantener un promedio general superior a 9.5, lo que implica un esfuerzo significativo para la persona que recibe este mérito.

Aunque el joven no proporcionó detalles adicionales en su video, este se volvió viral, acumulando millones de vistas y generando una amplia gama de reacciones en la comunidad de TikTok.



Mientras, algunos usuarios felicitaron al joven por su logro y lo alentaron a seguir persiguiendo sus metas a pesar de la falta de apoyo de su familia.

Otros compartieron experiencias similares de desilusión por la ausencia de sus seres queridos en momentos importantes de sus vidas.

Uno de los comentarios decía: "¡Felicidades! Me hubiera encantado tener un hijo como tú". Otro usuario compartió su experiencia personal, recordando: "En mi graduación, mi mamá solo vino para evitar que la molestara, luego se fue en un Uber, y a mí me mandaron a casa en un autobús".



A pesar de la creciente atención que recibió en las redes sociales, Abraham Jiménez, el joven detrás del video, expresó que no buscaba la fama de esta manera. Sin embargo, en TikTok, cuenta con más de 70 mil seguidores, mientras que en Instagram tiene más de 16 mil.

Además de sus actividades en redes sociales, el joven también se desempeña como modelo, compartiendo videos de sesiones de fotos en sus perfiles.



Además, publica contenido relacionado con su trabajo en tiendas OXXO, en el que se le ve usando el uniforme de la cadena.

La importancia de la familia

El incidente plantea interrogantes sobre la importancia de la familia en el núcleo social. Según la subsecretaria de Bienestar del Gobierno de México, María del Rocío García Pérez, vivir en familia es un derecho fundamental, especialmente para los niños.



“La familia es la unidad principal de la sociedad, donde se transmiten valores y se practican los derechos humanos”, agregó la mujer.



Según datos de Unicef, una familia no se limita necesariamente a padres o madres, sino que abarca a cualquier grupo de personas que brindan cuidado, atención y protección mutua.



Esta definición amplia reconoce que la familia puede formarse a través de diversos vínculos, como amistades, parientes y parejas. Por lo que no siempre debe existir ese vínculo de sangre, como se hace creer.

EL UNIVERSAL (GDA) EL TIEMPO

