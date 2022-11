Con 'lenguaje ñero' una joven en Bogotá evitó que le robaran su celular cuando caminaba por la 85 con autopista, al norte de Bogotá.



Es que 'Manu', como se apoda la joven en su cuenta de TikTok, relató por medio de un video que subió a la plataforma, la forma creativa en la que negoció con el presunto ladrón para que no se llevara su celular, puesto que ya le habían robado su anterior móvil en menos de tres meses.



La usuaria relata que el hombre se le acercó de sorpresa, la agarró del brazo con una mano y con la otra le colocó la punta de un cuchillo en el abdomen, que según la joven, era aproximadamente del tamaño de su mano.

El presunto asaltante se apiadó de ella

En el video, la joven cuenta que en ese momento "con el cuchillo en el estómago" no pensó en su hígado, ni en su páncreas, ni en su vida, solo pensó en que acababa de comprarse un celular y ya se lo iban a robar otra vez.



Y sin titubear o demorarse pensando, le dijo al presunto ladrón:



"No, ñero. Pero a lo bien. Es que vea le digo...", según 'Manu' con acento 'ñero' para empatizar con el hombre, y agrega "no, parce, se lo juro. Es que a mí me robaron un celular hace tres semanas", aclarando que en realidad había sido hace tres meses, pero que exageró para que se apiadara de ella.



La usuaria continuó "se lo juro, se lo juro, le doy lo que quiera, pero no me toque el bicho, se lo suplico".



Pero el hombre le advirtió que si no le entregaba el celular, la iba a "chuzar".



Sin embargo, 'Manú', sin pensar en el peligro inminente de tener el cuchillo en su abdomen, siguió insistiendo y jurándole al presunto ladrón que ella no le estaba mintiendo sobre el robo de su anterior celular.



Finalmente, el hombre cedió y le pidió únicamente la billetera.

Por agradecimiento le dio dinero al presunto ladrón

La usuaria a través del video de TikTok explica que no le bastó con impedir que el hombre le robara su nuevo celular, sino que también tuvo el descaro de pedirle que antes de que se le robara la billetera, le diera los papeles.



"Parce, ¿a usted pa' qué le sirven mis papeles?, yo le saco la plata".



Para no perder más tiempo, el presunto ladrón accedió y le dijo "no quiero que ni un billete de dos mil quede en esa billetera".



Ella le dio el dinero, pero cuando el hombre se fue con la plata, se le cayó un billete de dos mil y la usuaria, sin saber por qué reaccionó así, lo llamó para decirle que se le había caído un billete.



"Mi forma de agradecerla al tipo que me salvó el celuco", expresa 'Manu' en el video de TikTok.



Y explica, "es que uno en Bogotá le agradece a los ladrones por no robarlo a uno".



